Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους

Από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε για το Δημόσιο ότι από το 2027 θα δίδεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα είναι μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά για τις συντάξιμες αποδοχές, μαζί με τις ετήσειες αυξήσεις.

Για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, με 1.450 καθαρό μισθό, θα δει καθαρή αύξηση 562 ευρώ το 2027 κα επιπλέον 402 το 2028.

Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφεληθεί με 609 το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028.

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