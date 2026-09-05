Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ για ελεύθερους επαγγελματίες: Μειώνονται τα τεκμήρια και η προκαταβολή φόρου

Snapshot Μειώνονται τα τεκμήρια για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, καταργώντας τις προσαυξήσεις του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού.

Στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, τα τεκμήρια μειώνονται στο μισό.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εστίασης με 5 εργαζόμενους μπορεί να κερδίσει πάνω από 2.500 ευρώ ετησίως από τη μείωση των τεκμηρίων.

Η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027.

Από το 2028, η προκαταβολή φόρου μειώνεται κατά 5% ετησίως και για τα νομικά πρόσωπα. Snapshot powered by AI

Τη μείωση των τεκμηρίων στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, καταργώντας τις προσαυξήσεις του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 89ή ΔΕΘ.

Σε ό,τι αφορά στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε ότι τα τεκμήρια πέφουν στο μισό.

Για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση εστίασης 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ, το όφελος ξεπερνά τα 2.500 ευρώ τον χρόνο.

Όσον αφορά την προκαταβολή φόρου, από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται από το 55% στο 50%, ενώ από το 2028 η ίδια επιβάρυνση θα αποκλίνεται κατά 5% και στα νομικά πρόσωπα κατ' έτος.

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