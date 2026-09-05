Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ για ελεύθερους επαγγελματίες: Μειώνονται τα τεκμήρια και η προκαταβολή φόρου
Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο
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- Μειώνονται τα τεκμήρια για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, καταργώντας τις προσαυξήσεις του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού.
- Στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, τα τεκμήρια μειώνονται στο μισό.
- Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εστίασης με 5 εργαζόμενους μπορεί να κερδίσει πάνω από 2.500 ευρώ ετησίως από τη μείωση των τεκμηρίων.
- Η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027.
- Από το 2028, η προκαταβολή φόρου μειώνεται κατά 5% ετησίως και για τα νομικά πρόσωπα.
Τη μείωση των τεκμηρίων στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, καταργώντας τις προσαυξήσεις του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 89ή ΔΕΘ.
Σε ό,τι αφορά στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε ότι τα τεκμήρια πέφουν στο μισό.
Για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση εστίασης 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ, το όφελος ξεπερνά τα 2.500 ευρώ τον χρόνο.
Όσον αφορά την προκαταβολή φόρου, από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται από το 55% στο 50%, ενώ από το 2028 η ίδια επιβάρυνση θα αποκλίνεται κατά 5% και στα νομικά πρόσωπα κατ' έτος.
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