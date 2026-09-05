Μητσοτάκης: Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος το 2027 για επιχειρήσεις εκτός Αττικής

Ένα ευρύ πακέτο οικονομικών μέτρων εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ 2026

Δημήτρης Μάνωλης

Μητσοτάκης: Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος το 2027 για επιχειρήσεις εκτός Αττικής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Συγκεκριμένα μέτρα για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες εκτός Αττικής εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 90ή ΔΕΘ. Από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής, πλην των νήσων. Από το 2028, το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται στο 50% και το 2029 καταργείται και στην Αττική.

Για παράδειγμα μια επιχείρηση λιανεμπορίου εκτός Αττικής το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ, ενώ το 2027 δεν θα πληρώνει τέλος επιτηδεύματος, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

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