ΔΕΘ 2026: Οι «μόνιμες εκπλήξεις» Μητσοτάκη - Αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Snapshot Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, με περαιτέρω αυξήσεις λόγω τριετιών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027.

Από τον Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά και αυξήσεις μισθών 80 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Οι συνταξιούχοι θα λάβουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο του 2026, με διεύρυνση των δικαιούχων σε όλους τους άνω των 65 ετών που πληρούν τα κριτήρια.

Θα μειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, ενώ για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ ο φόρος θα μηδενιστεί από το 2026.

Προβλέπονται παρεμβάσεις για φθηνότερη ενέργεια, κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέα προγράμματα για τη στέγαση και τις οικογένειες. Snapshot powered by AI

Με ένα μήνυμα ότι «είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στη σκηνή της ΔΕΘ επιχειρώντας να παρουσιάσει όχι απλώς έναν ακόμη κύκλο παροχών, αλλά έναν συνολικό οδικό χάρτη για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για «ισχυρά θεμέλια» που επιτρέπουν στη χώρα να χτίσει την Ελλάδα του 2030 και παρουσίασε ένα τετραετές σχέδιο, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027.

Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα ήταν σαφές: η ανάπτυξη πρέπει πλέον να περάσει από τους αριθμούς στο πορτοφόλι του πολίτη.

«Υπηρετούμε μια πολιτική για τους πολλούς», ήταν το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έθεσε ως βασική επιδίωξη τα οφέλη από τις θετικές επιδόσεις των δημόσιων οικονομικών να επιστρέφουν στην κοινωνία ως «μέρισμα» για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ στο Βελλίδειο Μέγαρο / Πηγή: Νίκος Ραζής

Η μεγάλη παρέμβαση στους μισθούς

Στην κορυφή των εξαγγελιών βρίσκεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με τον στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, ενώ με τις τριετίες οι αποδοχές θα μπορούν να φθάνουν στα 1.300 ευρώ.

Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2027 προβλέπεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5 μονάδα.

Το κυβερνητικό επιτελείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σωρευτικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων. Για έναν νέο εργαζόμενο με τον βασικό μισθό, το όφελος υπολογίζεται σε 414 ευρώ το 2027 και σε 1.040 ευρώ το 2028.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η παρέμβαση για εργαζομένους με τριετίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα υπάλληλο που σήμερα λαμβάνει 959 ευρώ καθαρά και, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, θα δει αύξηση 1.055 ευρώ το 2028.

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ στο Βελλίδειο Μέγαρο / Πηγή: Νίκος Ραζής

Το «δώρο» των 500 ευρώ στο Δημόσιο

Για τους δημοσίους υπαλλήλους η μεγάλη είδηση είναι η επαναφορά, από διαφορετική πλέον βάση, μιας πρόσθετης ενίσχυσης στο τέλος του έτους.

Από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν νέες αυξήσεις μισθών, ύψους 80 ευρώ μικτά τον μήνα έως τον Ιανουάριο του 2028, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Το κυβερνητικό παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό: δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και σημερινό καθαρό μισθό 1.447 ευρώ, θα δει συνολική αύξηση 562 ευρώ καθαρά μέσα στο 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028. Δηλαδή 964 ευρώ επιπλέον ετήσιο εισόδημα.

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ στο Βελλίδειο Μέγαρο / Πηγή: Νίκος Ραζής

Οι συνταξιούχοι στο επίκεντρο

Σημαντική είναι και η παρέμβαση στους συνταξιούχους.

Από τον Νοέμβριο του 2026 η μόνιμη ετήσια ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά, από 300 ευρώ σήμερα, ενώ διευρύνεται και η περίμετρος των δικαιούχων, ώστε να αφορά όλους τους πολίτες άνω των 65 ετών που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Πρόκειται για μία από τις κινήσεις με το μεγαλύτερο άμεσο αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς η ενίσχυση αφορά ένα μεγάλο τμήμα των μεγαλύτερων ηλικιών.

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ στο Βελλίδειο Μέγαρο / Πηγή: Νίκος Ραζής

Η φορολογική ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ιδιαίτερη θέση στο πακέτο έχει η φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών.

Τα τεκμήρια μειώνονται για τους συνεπείς επαγγελματίες, με την απαλλαγή από προσαυξήσεις να συνδέεται με στοιχεία όπως ο κύκλος εργασιών και η μισθοδοσία προσωπικού.

Παράλληλα, προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, με το όριο να φθάνει στους 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Ενδεικτικό είναι το κυβερνητικό παράδειγμα επιχείρησης εστίασης 15 ετών, με πέντε εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ, όπου το ετήσιο όφελος υπολογίζεται σε 2.534 ευρώ.

Στο ίδιο μέτωπο, μειώνεται η προκαταβολή φόρου για τους επαγγελματίες στο 50%, από 55% σήμερα, ενώ για τις επιχειρήσεις προβλέπεται σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά πέντε μονάδες τον χρόνο, μέχρι να φθάσει στο 50% από 80% σήμερα.

Μηδενικός φόρος για τους αγρότες έως 20.000 ευρώ

Ισχυρό μήνυμα προς την περιφέρεια αποτελεί η φορολογική παρέμβαση για τους επαγγελματίες αγρότες.

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026.

Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και διαμορφώνεται στα 22.204 ευρώ.

Με βάση τα κυβερνητικά παραδείγματα, αγρότης με έσοδα 20.000 ευρώ, ο οποίος μέχρι σήμερα πλήρωνε 1.183 ευρώ, πλέον δεν θα πληρώνει φόρο. Αντίστοιχα, για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος από 5.083 ευρώ περιορίζεται στα 2.183 ευρώ.

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ στο Βελλίδειο Μέγαρο / Πηγή: Νίκος Ραζής

Το «μέρισμα» στις οικογένειες

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις στο δημογραφικό.Κεντρική νέα ιδέα αποτελεί ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», για παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των δύο ετών.

Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο που θα καταθέτουν οι γονείς, έως 1.200 ευρώ ετησίως, με το όριο να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία.

Ο στόχος είναι, στην ηλικία των 18 ετών, ο κουμπαράς να ξεπερνά τα 60.000 ευρώ, δημιουργώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη νέα γενιά.

Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2027, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται στα 25.364 ευρώ.Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Έτσι, για το τέταρτο παιδί το επίδομα φθάνει τα 4.500 ευρώ και για το πέμπτο τα 5.500 ευρώ.

Σπίτι: νέο «Σπίτι μου» και ΕΝΦΙΑ στην περιφέρεια

Στο στεγαστικό μέτωπο έρχεται το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Παράλληλα, αλλάζει η φορολογική αντιμετώπιση των αγορών κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15%.

Στην περιφέρεια, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους.

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ στο Βελλίδειο Μέγαρο / Πηγή: Νίκος Ραζής

Ρεύμα: ο λογαριασμός στο στόχαστρο

Στο μέτωπο της ενέργειας, η κυβέρνηση βάζει στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χονδρική τιμή του ρεύματος προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά κατά 30% από το 2027 έως το 2029, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς.

Είναι η παρέμβαση που επιχειρεί να συνδέσει την οικονομική πολιτική με την καθημερινότητα, καθώς το κόστος ενέργειας παραμένει ένα από τα βασικά βάρη για τα νοικοκυριά.

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ στο Βελλίδειο Μέγαρο / Πηγή: Νίκος Ραζής

Οι μικρομεσαίοι στο επίκεντρο

Σημαντικό κομμάτι του σχεδίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Προβλέπεται μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: 1,1 δισ. ευρώ για δανειοδοτήσεις και 400 εκατ. ευρώ για εγγυοδοσία.

Παράλληλα, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος στην περιφέρεια για το φορολογικό έτος 2026, ενώ στην Αττική προβλέπεται μείωση 50% το 2028 και πλήρης κατάργηση το 2029.Για μια επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η ετήσια επιβάρυνση των 1.600 ευρώ μηδενίζεται από το 2027.

«Η Ελλάδα του 2030»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να δώσει στις εξαγγελίες χαρακτήρα πολιτικού οδικού χάρτη και όχι απλώς ενός πακέτου μέτρων.

«Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός – έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε», ήταν το μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη.

Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι πλέον ότι η Ελλάδα πέρασε από την περίοδο της δημοσιονομικής επιβίωσης στην περίοδο της επιστροφής του «μερίσματος» της ανάπτυξης στην κοινωνία.

Και αυτό ακριβώς είναι το πολιτικό στοίχημα της επόμενης ημέρας: οι καλύτεροι αριθμοί της οικονομίας να μετατραπούν σε καλύτερη καθημερινότητα.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αισθάνεται πιο έμπειρος, πιο έτοιμος από ποτέ και αισιόδοξος για την επόμενη ημέρα, παρουσιάζοντας τη νέα τετραετία ως μια πορεία προς το 2031.

Η ΔΕΘ του 2026, επομένως, δεν είχε ως κεντρικό σύνθημα μία μεμονωμένη «έκπληξη». Είχε ένα συνολικό πολιτικό πακέτο: περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, υψηλότερους μισθούς, ενίσχυση συντάξεων, φορολογικές ελαφρύνσεις, στήριξη οικογενειών και αγροτών, φθηνότερη ενέργεια και περισσότερα εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το κυβερνητικό μήνυμα συνοψίζεται στη φράση που επέλεξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός: «Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη κάθε πολίτη».

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