Μητσοτάκης για πτώση Phantom: «Διάχυτη η θλίψη, η σκέψη μας με τις οικογένειες των δύο πιλότων»
Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στο τραγικό γεγονός
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«Διάχυτη η θλίψη, η σκέψη μας με τις οικογένειες των δύο πιλότων», ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε πως πρόκειται για απόδειξη «του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι», αναφερόμενος στη συντριβή του Phantom.
Όπως τόνισε, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων.
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