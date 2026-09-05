Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η προσωπική εξομολόγηση και η νέα «συμφωνία» προς το 2030

Τριάντα παρεμβάσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός

Δημήτρης Μάνωλης

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η προσωπική εξομολόγηση και η νέα «συμφωνία» προς το 2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ τη νέα «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» για την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα.
  • Ο πρωθυπουργός επιθυμεί να υπηρετήσει το μεγάλο άλμα της χώρας προς το μέλλον.
  • Αναγνώρισε ότι πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψε μια συμφωνία αλήθειας για την πρόοδο της χώρας.
  • Υποστήριξε ότι τήρησε τις δεσμεύσεις του και απέκτησε νέα δύναμη για το επόμενο μεγάλο βήμα της Ελλάδας.
Snapshot powered by AI

Τη φιλοδοξία του να υπηρετήσει «το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα», με μια νέα συμφωνία που θα ονομάσει «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», εξέφρασε στο ακροτελευτιο μέρος της ομιλίας του στην 90ή ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του έκανε την προσωπική εξομολόγηση:

«Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Ο χρόνος που μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της ομιλίας τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:29ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Ποιες μέρες «πέφτουν»

23:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: Θλίψη για τους δύο πιλότους-«Η τραγωδία δεν θα μου επιτρέψει να πάω στο πανηγύρι "Γίδας"»

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στους 7 βαθμούς ΑΕΚ και Ολυμπιακός, πριν το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Η ανάρτηση μετά την ομιλία στη ΔΕΘ: Πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου - Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

22:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης 5-0: Δικέφαλος πέντε «αστέρων» πριν τη ΛΑΣΚ!

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Θρήνος στον Πύργο για τον 40χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού σε κεντρικό σημείο της πόλης

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, εκτός δράσης για τουλάχιστον 6-7 μήνες

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Ένας σοβαρά τραυματίας

22:15LIFESTYLE

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Λάμπει από ευτυχία κοιτάζοντας την δύο μηνών κόρη της - Τα τρυφερά στιγμιότυπα

22:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η προσωπική εξομολόγηση και η νέα «συμφωνία» προς το 2030

22:07ΕΘΝΙΚΑ

Οι πιλότοι του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, αναφορές για τραυματίες

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Νέα βίντεο από την πτήση και τη συντριβή του Phantom

21:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Μητσοτάκης σε όσους δουν την Κυριακή της κάλπης ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας»

21:57LIFESTYLE

«Μου μένουν πέντε χρόνια ζωής»: Συγκλονίζει ο ηθοποιός Μπρους Κάμπελ για τη μάχη με τον καρκίνο

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης: Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος το 2027 για επιχειρήσεις εκτός Αττικής

21:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι «μόνιμες εκπλήξεις» Μητσοτάκη - Αυξήσεις μισθών και συντάξεων

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ: Μηδενίζεται ο φόρος στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα 20.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:07ΕΘΝΙΚΑ

Οι πιλότοι του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Άφατη θλίψη στην Ήπειρο για τον χαμό του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου - Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

21:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι «μόνιμες εκπλήξεις» Μητσοτάκη - Αυξήσεις μισθών και συντάξεων

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει με το «πρόστιμο» αν δεν έχετε βγάλει

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πιλότοι Phantom: Θρήνος στον Πύργο για τον 40χρονο Ιωάννη Μπλέσια -Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

17:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Απόβαση» 200 Τούρκων χορευτών στην Κρήτη: «Ο χορός ενώνει τους λαούς χωρίς να πουν λέξη»

15:21ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

20:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

21:02TRAVEL

Φθινοπωρινές αποδράσεις εντός συνόρων: 4 μαγικοί προορισμοί για το Σαββατοκύριακο

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Νέα βίντεο από την πτήση και τη συντριβή του Phantom

20:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, εκτός δράσης για τουλάχιστον 6-7 μήνες

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ημερομηνία που έρχεται το φθινόπωρο - Αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων για τα αίτια της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα

11:35LIFESTYLE

Survivor: Η απάντηση των συμπαιχτών του Φλώρου στις καταγγελίες για ναρκωτικά - Η αποκάλυψη της Ιωάννας Δεσσύλα

23:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: Θλίψη για τους δύο πιλότους-«Η τραγωδία δεν θα μου επιτρέψει να πάω στο πανηγύρι "Γίδας"»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εκπαιδευτικός δεν έβρισκε στέγη και έμενε σε σκηνή με το 4χρονο παιδί της

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Τσιώλη: Θλίψη για την 29χρονη κινηματογραφίστρια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ