Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η προσωπική εξομολόγηση και η νέα «συμφωνία» προς το 2030

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ τη νέα «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» για την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα.

Ο πρωθυπουργός επιθυμεί να υπηρετήσει το μεγάλο άλμα της χώρας προς το μέλλον.

Αναγνώρισε ότι πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψε μια συμφωνία αλήθειας για την πρόοδο της χώρας.

Υποστήριξε ότι τήρησε τις δεσμεύσεις του και απέκτησε νέα δύναμη για το επόμενο μεγάλο βήμα της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Τη φιλοδοξία του να υπηρετήσει «το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα», με μια νέα συμφωνία που θα ονομάσει «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», εξέφρασε στο ακροτελευτιο μέρος της ομιλίας του στην 90ή ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του έκανε την προσωπική εξομολόγηση:

«Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Ο χρόνος που μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της ομιλίας τους.

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