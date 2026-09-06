ΔΕΘ 2026: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τα μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκηςσε στη ΔΕΘ τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» με στόχο την Ελλάδα του 2031, εστιάζοντας σε σταθερότητα, ισχυρή κυβέρνηση και κοινωνική ανάπτυξη.

Θέτει συγκεκριμένους στόχους για το 2030, όπως ανεργία κάτω από 6%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, αύξηση επενδύσεων στα 65 δισ. ευρώ και μείωση δημοσίου χρέους κάτω από 110%.

Το πακέτο μέτρων 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών και συντάξεων, φοροελαφρύνσεις και κοινωνικές παρεμβάσεις για όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες.

Η κυβέρνηση προωθεί δέκα «άλματα» μετασχηματισμού έως το 2031, με έμφαση στην παραγωγικότητα, τη Δικαιοσύνη, την Παιδεία, την κατοικία, την πράσινη ανάπτυξη και την αμυντική θωράκιση.

Ο πρωθυπουργός θέτει το εκλογικό δίλημμα ως επιλογή μεταξύ ισχυρής κυβέρνησης και σταθερότητας ή ακυβερνησίας και αβεβαιότητας, τονίζοντας την ανάγκη για «νέο άλμα» και εθνική ενότητα. Snapshot powered by AI

Από τη «Συμφωνία Αλήθειας» στη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας». Αυτό ακριβώς είναι το θεματικό κέντρο της χθεσινής ομιλίας του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο.

Δεν ήταν μια ομιλία μόνο για την οικονομία. Ούτε μια ακόμη παρουσίαση μέτρων από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε από τη Θεσσαλονίκη να χαράξει τον πολιτικό ορίζοντα της επόμενης ημέρας και, ουσιαστικά, να παρουσιάσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ζητήσει από τους πολίτες μια τρίτη τετραετία.

Ο ίδιος φρόντισε να συνδέσει την αποψινή του παρουσία με την πρώτη μεγάλη πολιτική συμφωνία που είχε παρουσιάσει στη ΔΕΘ πριν από οκτώ χρόνια.

«Πριν οκτώ χρόνια υπέγραφα εδώ μία Συμφωνία Αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά», είπε, υποστηρίζοντας ότι, παρά τα σοβαρά εμπόδια και τα λάθη, τήρησε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει.

Και αμέσως μετά έκανε το επόμενο βήμα.

Η νέα συμφωνία που πρότεινε στους πολίτες έχει όνομα: «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».

Το πολιτικό αφήγημα είναι πλέον διαφορετικό. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, δεν είναι μόνο να σταθεροποιηθεί η χώρα ή να ξεπεραστούν οι μεγάλες κρίσεις της προηγούμενης περιόδου. Είναι να περάσει η ανάπτυξη στην καθημερινότητα, στο εισόδημα, στο σπίτι, στην οικογένεια και στις προοπτικές της νέας γενιάς.

Ο «ορίζοντας» ως κεντρικό πολιτικό σύνθημα

Η λέξη που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπυκνώσει το μήνυμα της ομιλίας του ήταν μία: «ορίζοντας». Ένας ορίζοντας που, όπως είπε, έχει διάρκεια, στόχους και ορόσημα.

Και πίσω από αυτή τη λέξη βρίσκεται ολόκληρη η πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε έναν οδικό χάρτη με χρονικό ορίζοντα το 2031, με ενδιάμεσους στόχους για το 2027, το 2028, το 2029 και το 2030.

«Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός – έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί έτσι να μεταφέρει τη συζήτηση από το «τι έκανε η κυβέρνηση» στο «πού θέλει να πάει τη χώρα».

Και κυρίως να μετατρέψει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση σε επιλογή κατεύθυνσης.

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης / EUROKINISSI

Επτά δεσμεύσεις για την Ελλάδα του 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους, επιχειρώντας να δώσει μετρήσιμο περιεχόμενο στο πολιτικό του σχέδιο.

Έθεσε ως στόχο η ανεργία να πέσει κάτω από το 6%, η ανάπτυξη να παραμένει πάνω από 2% ετησίως και να είναι διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο μέσος μισθός θα πρέπει να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ, ενώ ο βασικός μισθός να φτάσει στα 1.000 ευρώ το 2028.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε μία ιδιαίτερα χαρακτηριστική φράση: «Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα».

Παράλληλα, ο στόχος είναι οι επενδύσεις να αυξηθούν από τα 46 στα 65 δισ. ευρώ, το δημόσιο χρέος να πέσει κάτω από το 120% το 2029 και κάτω από το 110% το 2030, ενώ το ελληνικό αξιόχρεο να φτάσει στην ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α».

Πρόκειται για στόχους που υπηρετούν ένα βασικό κυβερνητικό επιχείρημα: η δημοσιονομική αξιοπιστία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική ανταπόδοση.

Από τους αριθμούς στο πορτοφόλι

Αυτό ήταν ίσως το σημαντικότερο οικονομικό μήνυμα της ομιλίας.

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να πείσει ότι η εποχή κατά την οποία η ανάπτυξη αποτυπωνόταν κυρίως σε μακροοικονομικούς δείκτες πρέπει να περάσει στην ιστορία.

Η νέα κατεύθυνση είναι η διαρκής τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Γι' αυτό και το πακέτο των μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, οικογένειες, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι βρίσκονται στον πυρήνα της παρέμβασης.

Ο κατώτατος μισθός οδηγείται στα 1.000 ευρώ έως το 2028, μειώνονται περαιτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, ενώ στο Δημόσιο προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027.

Για τους συνταξιούχους, η μόνιμη ετήσια ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο του 2026 και διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια, ενώ η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο 50%.

Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ.

Για τις οικογένειες έρχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις επιδομάτων, ενώ ιδιαίτερη πολιτική σημειολογία έχει ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», στον οποίο κράτος και γονείς θα καταθέτουν χρήματα για τα παιδιά.

Στο στεγαστικό, το «Σπίτι μου 3» των 2 δισ. ευρώ και η επέκταση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς επιχειρούν να δώσουν απάντηση στο πρόβλημα της κατοικίας.

Και στο κόστος ενέργειας τίθεται ο στόχος για σημαντική αποκλιμάκωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος και μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ.

Το πραγματικό στοίχημα: όχι άλλη μία τετραετία, αλλά «νέο άλμα»

Ο πρωθυπουργός θέλησε να προλάβει και το βασικό πολιτικό ερώτημα που αφορά την επόμενη κάλπη.

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ στο Βελλίδειο Μέγαρο / Πηγή: Νίκος Ραζής

«Γιατί μία τρίτη τετραετία;»

Η απάντησή του ήταν ότι δεν ονειρεύεται «μία από τα ίδια», αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γίνονται καλύτεροι και οι πολίτες.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της στρατηγικής του.

Η κυβέρνηση δεν ζητά, με βάση το αφήγημα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, ψήφο απλώς για να συνεχίσει το έργο της.

Ζητά εντολή για ένα νέο άλμα.

Για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός μίλησε για μια νέα εθνική ενότητα και μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη πάνω σε τρεις έννοιες: τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας.

Η αντιπολίτευση ως «δίλημμα» της κάλπης

Το δεύτερο καθαρά πολιτικό μέτωπο της ομιλίας ήταν η αντιπολίτευση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να την εμφανίσει ως πολιτικό χώρο χωρίς αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, επιλέγοντας μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα.

«Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της», είπε, ενώ αναφέρθηκε σε πολιτικούς που, όπως υποστήριξε, θυμίζουν τον στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Το μήνυμα προς τους ψηφοφόρους ήταν σαφές: η επόμενη κάλπη δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε ψήφο διαμαρτυρίας χωρίς κυβερνητικό αποτέλεσμα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η προειδοποίηση προς όσους σκέφτονται να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος για να το παραλάβει.

Με αυτόν τον τρόπο έβαλε στο τραπέζι το δίλημμα της κυβερνησιμότητας.

Ισχυρή κυβέρνηση ή ακυβερνησία; Καθαρή λύση ή κομματικά παζάρια; Σταθερή πορεία ή αβεβαιότητα;

Αυτό είναι το εκλογικό δίλημμα που επιχείρησε να διαμορφώσει από τη Θεσσαλονίκη.

«Αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα, αλλά τα προβλήματα»

Παρά την επίθεση στην αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός θέλησε να μετατοπίσει το κέντρο βάρους από τα κόμματα στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

«Αντίπαλός μας δεν είναι κανένα κόμμα παρά μόνο τα προβλήματα», ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά.

Και εδώ βρίσκεται η πολιτική σύνδεση με το πακέτο των μέτρων.

Η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει ως επόμενο βήμα τη μεταφορά των θετικών επιδόσεων της οικονομίας σε κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια.

Το «μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης» γίνεται έτσι το βασικό πολιτικό αφήγημα της επόμενης περιόδου.

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ στο Βελλίδειο Μέγαρο / Πηγή: Νίκος Ραζής

Τα «10 άλματα» προς το 2031

Πέρα από τις άμεσες οικονομικές παρεμβάσεις, ο πρωθυπουργός περιέγραψε και μια ευρύτερη ατζέντα μετασχηματισμού.

Μίλησε για δέκα «άλματα» έως το 2031.

Πρώτο, η αύξηση της παραγωγικότητας, με τη μεταποίηση να φτάνει το 12% του ΑΕΠ και 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εισέρχονται στον κόσμο του βιομηχανικού αυτοματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δεύτερο, ένα κράτος κανόνων, χωρίς «παραθυράκια» και προσωπικές διαμεσολαβήσεις.

Τρίτο, μια Δικαιοσύνη που θα κατατάσσει την Ελλάδα στις δέκα πρώτες ευρωπαϊκές χώρες ως προς την ταχύτητα και την ποιότητά της.

Τέταρτο, το «Νέο Σχολείο» και το Εθνικό Απολυτήριο.

Πέμπτο, προσιτή κατοικία, με 20.000 νέες ή ανακαινισμένες κατοικίες, επιπλέον φοιτητικές κλίνες και νέα εργαλεία στεγαστικής πολιτικής.

Έκτο, η αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας.

Έβδομο, μια πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα.

Όγδοο, μια δημόσια διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη, με καθολική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένατο, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, από τα vouchers και τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» έως τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων και τις νέες παρεμβάσεις στην υγεία.

Και δέκατο, η ισχυρή Ελλάδα, με την ολοκλήρωση του μεγάλου προγράμματος αμυντικής ενίσχυσης έως το 2030.

Η άμυνα και τα εθνικά θέματα στο ίδιο κάδρο

Η οικονομική ατζέντα δεν ήταν αποκομμένη από την εθνική στρατηγική.

Ο Μητσοτάκης συνέδεσε την ανάπτυξη με τη δεδομένη, όπως είπε, αμυντική θωράκιση της χώρας.

Rafale, Belharra, F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα», νέα Canadair και μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία εντάσσονται στο σχέδιο της «Ισχυρής Πατρίδας».

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και στο διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτήρισε ολοένα πιο ασταθές.

«Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν», ήταν η χαρακτηριστική του διατύπωση.

Και έστειλε μήνυμα αυτοπεποίθησης και σοβαρότητας απέναντι στις εξελίξεις στη γειτονιά της Ελλάδας.

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ στο Βελλίδειο Μέγαρο / Πηγή: Νίκος Ραζής

Από τη ΔΕΘ στην κάλπη

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε, τελικά, έναν σαφή πολιτικό προορισμό.

Να παρουσιάσει την επόμενη τετραετία ως συνέχεια, αλλά όχι επανάληψη.

Να πει ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται πλέον στη φάση της διάσωσης ή της διαχείρισης των κρίσεων, αλλά μπροστά σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης και κοινωνικής ανταπόδοσης.

Να μετατρέψει την οικονομική βελτίωση σε πολιτικό επιχείρημα.

Και να θέσει από τώρα το βασικό δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης: ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η χώρα θα συνεχίσει την ανοδική της τροχιά, θα προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα και θα παραμείνει ασφαλής μέσα σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής.

Η φράση «ορίζοντας» δεν επιλέχθηκε τυχαία.

Περιγράφει την προσπάθεια του πρωθυπουργού να κοιτάξει πέρα από την τρέχουσα πολιτική συγκυρία και να δώσει στην κυβέρνησή του έναν νέο στόχο: την Ελλάδα του 2031.

Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, φορολογικές ελαφρύνσεις και κοινωνικές παρεμβάσεις ως άμεσο «μέρισμα» της ανάπτυξης, αλλά και με ένα μεγαλύτερο σχέδιο για την οικονομία, το κράτος, την άμυνα, τη Δικαιοσύνη, την Παιδεία και τη στέγαση.

Το μήνυμα της Θεσσαλονίκης ήταν επομένως περισσότερο πολιτικό παρά οικονομικό:

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η πρώτη μεγάλη μάχη κερδήθηκε – η χώρα στάθηκε όρθια, η οικονομία άλλαξε τροχιά και τώρα ανοίγει η δεύτερη, μεγαλύτερη μάχη: ποιος θα οδηγήσει την Ελλάδα στον νέο ορίζοντα.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε καθαρά ότι θέλει αυτή η διαδρομή να έχει έναν ακόμη σταθμό: μια τρίτη τετραετία, όχι ως «μία από τα ίδια», αλλά ως το «νέο μεγάλο άλμα» της Ελλάδας.

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