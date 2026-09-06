Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Εξαπάτηση να υπόσχεται πράγματα που ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα εφαρμόσει»

«Όταν ο κ.Τσίπρας έλεγε αυτά που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου, ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη, τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για τις εξαγγελίες του προγράμματος της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ .Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η ΝΔ «δεν επιλέγει αντίπαλο» και συμπλήρωσε πως «οι πολίτες καθορίζουν μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια και βέβαια δουλειά της ΝΔ είναι όχι μόνο να προβάλλουμε το δικό μας πολιτικό λόγο αλλά να αποδομούμε τις θέσεις της αντιπολίτευσης».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, πως άκουσε με «μεγάλο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy paste από τον κ.Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης».