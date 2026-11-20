Το ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να δικαιώσει την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ματς με τον Άρη. Αποτέλεσμα ήταν να τιμωρηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού με 6.000 ευρώ και η ΚΑΕ του Πειραιά με 3.000.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε μέσω Instagram την απόφαση αυτή, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο. Σε ένα story που είχε για μουσική υπόκρουση το τραγούδι «έχει ο καιρός γυρίσματα…», ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε:

«Ποιος θα το πίστευε πριν από δύο μήνες ότι θα ερχόταν η στιγμή που ο Ολυμπιακός θα έχανε από άλλη ελληνική ομάδα εκτός Παναθηναϊκού και ότι θα τιμωρούσαν τον Μπαρτζώκα με πρόστιμο».