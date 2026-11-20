Snapshot Στις 20 Νοεμβρίου 2003, μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα προκάλεσε την εμφάνιση Βόρειου Σέλαος με ερυθρές αποχρώσεις στον ουρανό της Αθήνας, γεγονός σπάνιο για τα ελληνικά γεωγραφικά πλάτη.

Ιστορικές και σύγχρονες πηγές καταγράφουν τουλάχιστον 20 εμφανίσεις Βόρειου Σέλαος στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το 1524 και φτάνοντας μέχρι το 2026.

Το Βόρειο Σέλας στην Ελλάδα εμφανίζεται συχνά με κόκκινο χρώμα λόγω της εκπομπής φωτός από ατομικό οξυγόνο σε μεγάλα ύψη της ατμόσφαιρας.

Από το 2023 και μετά, το φαινόμενο εμφανίζεται πιο συχνά στην Ελλάδα, συνδεόμενο με την αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα του 25ου ηλιακού κύκλου.

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες που προκαλούν το σέλας μπορούν να επηρεάσουν δορυφόρους, συστήματα πλοήγησης, ραδιοεπικοινωνίες και ηλεκτρικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Στις 20 Νοεμβρίου 2003, πριν από ακριβώς 23 χρόνια, ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για τα ελληνικά γεωγραφικά πλάτη φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό της Αθήνας. Ήταν το Βόρειο Σέλας, ένα θέαμα που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τις περιοχές κοντά στον Αρκτικό Κύκλο.

Εκείνη τη νύχτα, όμως, ο ουρανός της Αττικής φωτίστηκε από ερυθρές αποχρώσεις, αποτέλεσμα μιας από τις ισχυρότερες γεωμαγνητικές καταιγίδες των τελευταίων δεκαετιών.

Το σπάνιο φαινόμενο φωτογραφήθηκε από τον Έλληνα αστροφωτογράφο Αντώνη Αγιομαμίτη, ο οποίος είχε καταγράψει αντίστοιχη εμφάνιση και στις 30 Οκτωβρίου 2003.

Οι φωτογραφίες του αποτελούν σήμερα πολύτιμα τεκμήρια της ιστορίας του διαστημικού καιρού στην Ελλάδα.

Η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα της 20ής Νοεμβρίου 2003

Η εμφάνιση του σέλαος συνδέθηκε με την έντονη ηλιακή δραστηριότητα και την εκτόξευση στεμματικής μάζας από τον Ήλιο προς τη Γη.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα που ακολούθησε ήταν εξαιρετικά ισχυρή. Ο δείκτης Dst, που αποτυπώνει τη διαταραχή του γήινου μαγνητικού πεδίου, υποχώρησε περίπου στα −422 nT, τιμή χαρακτηριστική μιας ιδιαίτερα έντονης γεωμαγνητικής καταιγίδας.

Η διαταραχή επέτρεψε την επέκταση της περιοχής εμφάνισης του σέλαος πολύ νοτιότερα από το συνηθισμένο.

Έτσι, το φαινόμενο έγινε ορατό ακόμη και στη Μεσόγειο, ενώ καταγράφηκε φωτογραφικά στην Αθήνα και στη Σλοβενία.

Πόσες φορές έχει εμφανιστεί το Βόρειο Σέλας στην Ελλάδα;

Για πολλά χρόνια αναφερόμασταν σε περίπου 12 ιστορικές περιπτώσεις εμφάνισης του σέλαος στον ελληνικό χώρο. Σήμερα, ωστόσο, αυτός ο αριθμός χρειάζεται αναθεώρηση.

Οι ιστορικές πηγές, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και οι σύγχρονες φωτογραφικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 ιστορικές και σύγχρονες αναφορές ή διακριτές νύχτες εμφάνισης, εφόσον συμπεριλάβουμε και παλαιές μαρτυρίες που έχουν αποδοθεί στο φαινόμενο.

Ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί οριστικό κατάλογο επιστημονικά επιβεβαιωμένων επεισοδίων. Ορισμένες ιστορικές περιγραφές δεν μπορούν να ελεγχθούν με τα σημερινά κριτήρια, ενώ περισσότερες από μία νύχτες μπορεί να ανήκουν στην ίδια γεωμαγνητική διαταραχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εργασία του αείμνηστου καθηγητή Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Λεονάρδου Καραπιπέρη, με τίτλο Some Appearances of the Aurora Borealis in Greece, που δημοσιεύθηκε το 1956.

Ο Καραπιπέρης συγκέντρωσε ιστορικές παρατηρήσεις από ελληνικούς κώδικες και χρονικά, αρχίζοντας από το 1524, ενώ αναφέρθηκε και σε νεότερες εμφανίσεις των ετών 1870, 1938, 1940 και 1950.

Ανάμεσα στις ιστορικές μαρτυρίες ξεχωρίζουν:

Το 1621, όταν αναφέρθηκαν επτά φωτεινές στήλες στον νυχτερινό ουρανό.

Η 12η Μαρτίου 1786, όταν περιγράφεται ερυθρή λάμψη στον βόρειο ορίζοντα.

Οι 24 και 25 Οκτωβρίου 1870, με εντυπωσιακές παρατηρήσεις που γνωστοποιήθηκαν στο Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η νύχτα της 25ης προς 26η Ιανουαρίου 1938, με μια από τις λαμπρότερες καταγεγραμμένες εμφανίσεις στην Ελλάδα.

Η 24η Μαρτίου 1940, όταν αναφέρθηκε σέλας πάνω από την Αθήνα.

Η 19η Αυγούστου 1950, για την οποία υπάρχει και επιστημονική φωτογραφική τεκμηρίωση.

Από το 2003 στο 2026: Το σέλας επιστρέφει στον ελληνικό ουρανό

Μετά τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις του 2003, ακολούθησε μια μακρά περίοδος χωρίς ανάλογη ευρέως τεκμηριωμένη παρουσία του φαινομένου στη χώρα μας.

Η εικόνα άλλαξε ουσιαστικά από τον Νοέμβριο του 2023.

Στις 5 Νοεμβρίου 2023, το Βόρειο Σέλας παρατηρήθηκε σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη.

Στις 10 προς 11 Μαΐου 2024, μια ακραία γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G5 δημιούργησε συνθήκες για την εμφάνιση σέλαος σε ασυνήθιστα χαμηλά γεωγραφικά πλάτη, ακόμη και στην Αττική.

Ακολούθησε η ισχυρή καταιγίδα της 10ης προς 11η Οκτωβρίου 2024, με νέες καταγραφές από διάφορες περιοχές της χώρας.

Νεότερες παρατηρήσεις αναφέρθηκαν την Πρωτοχρονιά του 2025, ενώ στις 19 προς 20 Ιανουαρίου 2026 το φαινόμενο φωτογραφήθηκε ξανά από την Κέρκυρα, τη Μακεδονία, τη Σάμο και άλλες περιοχές.

Η συχνότερη παρουσία του φαινομένου συνδέεται με την ενισχυμένη ηλιακή δραστηριότητα του 25ου ηλιακού κύκλου.

Γιατί στην Ελλάδα το σέλας εμφανίζεται συνήθως κόκκινο;

Το Βόρειο Σέλας δημιουργείται όταν ενεργητικά φορτισμένα σωματίδια διεγείρουν άτομα και μόρια στην ανώτερη γήινη ατμόσφαιρα, προκαλώντας εκπομπή φωτός.

Στις βόρειες χώρες κυριαρχούν συχνά οι πράσινες φωτεινές κουρτίνες, ενώ στα ελληνικά γεωγραφικά πλάτη παρατηρούμε συνήθως το ανώτερο, ερυθρό τμήμα του σέλαος.

Η κόκκινη εκπομπή συνδέεται κυρίως με το ατομικό οξυγόνο σε μεγάλα ύψη, συχνά περίπου 200 έως 400 χιλιομέτρων.

Γι' αυτό οι ελληνικές καταγραφές εμφανίζουν πολλές φορές έναν ερυθρό ή πορφυρό φωτισμό στον βόρειο ορίζοντα, ο οποίος μπορεί να γίνεται εντονότερος στις φωτογραφίες μεγάλης έκθεσης.

Το Βόρειο Σέλας και η αρχαία ελληνική παράδοση

Το φαινόμενο δεν ήταν εντελώς άγνωστο στους αρχαίους Έλληνες.

Ο Αριστοτέλης, στα Μετεωρολογικά του, περιγράφει ασυνήθιστα φωτεινά φαινόμενα του νυχτερινού ουρανού, αναφέροντας χάσματα και ερυθρούς χρωματισμούς.

Οι περιγραφές αυτές έχουν συσχετιστεί από μεταγενέστερους ερευνητές με το σέλας, χωρίς όμως να είναι δυνατόν κάθε αρχαία αναφορά να ταυτιστεί με βεβαιότητα με το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Η σημασία τους παραμένει μεγάλη, καθώς αποτυπώνουν τη διαχρονική προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει τα παράξενα φώτα που εμφανίζονται ορισμένες φορές στον ουρανό.

Ένα σπάνιο θέαμα, αλλά και υπενθύμιση της δύναμης του Ήλιου

Η εμφάνιση του Βόρειου Σέλαος στην Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα.

Είναι και η ορατή εκδήλωση μιας πολύ ευρύτερης φυσικής διεργασίας, που συνδέει την ηλιακή δραστηριότητα με το γήινο μαγνητικό πεδίο και την ανώτερη ατμόσφαιρα.

Οι ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν να επηρεάσουν δορυφόρους, συστήματα πλοήγησης, ραδιοεπικοινωνίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ηλεκτρικά δίκτυα.

Είκοσι τρία χρόνια μετά την ιστορική νύχτα της 20ής Νοεμβρίου 2003, γνωρίζουμε πλέον ότι το Βόρειο Σέλας μπορεί να επιστρέψει στον ελληνικό ουρανό συχνότερα απ' όσο πιστεύαμε παλαιότερα.

Και κάθε τέτοια εμφάνιση μας θυμίζει ότι ο καιρός δεν περιορίζεται μόνο στην τροπόσφαιρα. Πάνω από τα σύννεφα υπάρχει ένας ακόμη κόσμος φυσικών φαινομένων, όπου ο Ήλιος και η Γη βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση.

Μηχανή του καιρού – 20 Νοεμβρίου 2026

Πηγή ιστορικού υλικού: Αρχείο Θοδωρή Κολυδά

Επιστημονικές και ιστορικές πηγές για το άρθρο

Λεονάρδος Καραπιπέρης – Some Appearances of the Aurora Borealis in Greece (1956)

Αντώνης Αγιομαμίτης – Πρωτότυπες φωτογραφίες Αθήνας, 2003

Ακαδημία Αθηνών – Το Βόρειον Σέλας της 25ης προς 26η Ιανουαρίου 1938

ΕΚΠΑ – Φωτογραφική καταγραφή σέλαος, 19 Αυγούστου 1950

Ελληνικές παρατηρήσεις σέλαος – Ιανουάριος 2026

NASA – Κατάλογος ισχυρών γεωμαγνητικών καταιγίδων

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