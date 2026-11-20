Μάνα είναι μόνο μία: Ορμάει στην αρένα ταυρομαχιών για να σώσει τον μεθυσμένο γιο της από τον ταύρο
Ο γιος υπό την επήρεια αλκοόλ, πλησίασε επικίνδυνα το ζώο και η μητέρα αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της
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- Μία μητέρα στην Κολομβία εισήλθε στην αρένα ταυρομαχιών για να σώσει τον γιο της που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και πλησίασε επικίνδυνα έναν ταύρο.
- Η γυναίκα κρατούσε ξύλινο ραβδί και κατάφερε να αρπάξει τον γιο της και να τον βγάλει από την αρένα χωρίς τραυματισμούς.
- Το περιστατικό συνέβη στις 15 Νοεμβρίου στο Σαν Μαρτίν ντε Λόμπα, στην περιοχή Μπολιβάρ της Κολομβίας.
- Το βίντεο με τη διάσωση έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας το ένστικτο προστασίας της μητέρας.
Το ένστικτο μιας μητέρας να προστατεύσει το παιδί της, δεν την σταματάει απέναντι στον όποιο εχθρό το απειλεί, ακόμα κι αν πρόκειται για έναν μαινόμενο ταύρο.
Viral έχει γίνει το βίντεο μιας Κολομβιανής μάνας, που τη δείχνει να ορμάει σε μία αρένα ταυρομαχιών κρατώντας ένα ξύλο στο χέρι της, καθώς ο γιος της, υπό την επήρεια αλκοόλ, έχει πλησιάσει επικίνδυνα το ζώο.
Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις κερκίδες των θεατών έδειχναν τη γυναίκα να τρέχει μέσα στην αρένα, ενώ το ζώο κινούνταν κυκλικά. Φαινόταν να κρατάει σφιχτά ένα ξύλινο ραβδί καθώς κατευθυνόταν προς το παιδί, το οποίο βρισκόταν ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους μέσα στην αρένα.
Η γυναίκα άρπαξε τον γιο της από το χέρι και τον οδήγησε έξω από τον χώρο, με το ραβδί ακόμα στο χέρι της.
Το περιστατικό συνέβη στις 15 Νοεμβρίου στο Σαν Μαρτίν ντε Λόμπα, στην περιοχή Μπολιβάρ της Κολομβίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μετά το περιστατικό.