Snapshot Μία μητέρα στην Κολομβία εισήλθε στην αρένα ταυρομαχιών για να σώσει τον γιο της που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και πλησίασε επικίνδυνα έναν ταύρο.

Η γυναίκα κρατούσε ξύλινο ραβδί και κατάφερε να αρπάξει τον γιο της και να τον βγάλει από την αρένα χωρίς τραυματισμούς.

Το περιστατικό συνέβη στις 15 Νοεμβρίου στο Σαν Μαρτίν ντε Λόμπα, στην περιοχή Μπολιβάρ της Κολομβίας.

Το βίντεο με τη διάσωση έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας το ένστικτο προστασίας της μητέρας. Snapshot powered by AI

Το ένστικτο μιας μητέρας να προστατεύσει το παιδί της, δεν την σταματάει απέναντι στον όποιο εχθρό το απειλεί, ακόμα κι αν πρόκειται για έναν μαινόμενο ταύρο.

Viral έχει γίνει το βίντεο μιας Κολομβιανής μάνας, που τη δείχνει να ορμάει σε μία αρένα ταυρομαχιών κρατώντας ένα ξύλο στο χέρι της, καθώς ο γιος της, υπό την επήρεια αλκοόλ, έχει πλησιάσει επικίνδυνα το ζώο.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις κερκίδες των θεατών έδειχναν τη γυναίκα να τρέχει μέσα στην αρένα, ενώ το ζώο κινούνταν κυκλικά. Φαινόταν να κρατάει σφιχτά ένα ξύλινο ραβδί καθώς κατευθυνόταν προς το παιδί, το οποίο βρισκόταν ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους μέσα στην αρένα.

Η γυναίκα άρπαξε τον γιο της από το χέρι και τον οδήγησε έξω από τον χώρο, με το ραβδί ακόμα στο χέρι της.

Το περιστατικό συνέβη στις 15 Νοεμβρίου στο Σαν Μαρτίν ντε Λόμπα, στην περιοχή Μπολιβάρ της Κολομβίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μετά το περιστατικό.

#HEROÍNA 👏 Madre valiente expuso su propia vida para salvar la de su hijo durante las innecesarias corralejas del mpio San Martín de Loba (Bolívar), luego de ingresar al ruedo para rescatarlo cuando este se encontraba en evidente estado de embriaguez frente a uno imponente toro. ​El angustioso momento ocurrió el pasado domingo 15NOV y quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en varias redes sociales, donde se observa a la mujer entrar sin dudarlo a la arena para sacar al joven y evitar que fuera embestido por el animal. ​Aunque la reacción generó cientos de comentarios destacando el instinto de protección y el amor incondicional de una madre, al tiempo se reabrió el debate sobre el grave riesgo que representa ingresar a estos bochornosos espectáculos bajo los efectos del alcohol. — Colombia Oscura - Horus (@horusperegrinus) November 17, 2026

Διαβάστε επίσης