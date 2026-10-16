Σκληρά πλάνα: Η στιγμή που ταύρος ορμάει σε ηλικιωμένο - Το κόκκινο πουκάμισο τον έκανε «στόχο»

Snapshot Ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Ινδία δέχθηκε επίθεση από μαινόμενο ταύρο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος ενώ το ζώο τον πέταξε στο έδαφος με τα κέρατά του.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι το κόκκινο πουκάμισο του άνδρα προκάλεσε την επιθετική συμπεριφορά του ταύρου.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι ο ταύρος περιφέρεται ανενόχλητος και επιτίθεται σε ανθρώπους χωρίς προφανή λόγο.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέτρα για τη σύλληψη ή τον περιορισμό του ζώου, προκαλώντας ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας στην Ινδία, όταν δέχθηκε επίθεση από μαινόμενο ταύρο, ενώ περπατούσε στον δρόμο, την Τετάρτη.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν τη βίαιη επίθεση στον ηλικιωμένο άνδρα σε δρόμο της στην Indra Ji Ward της Μάντια Πραντές, με το ζώο να τον σηκώνει με τα κέρατά του και να τον πετάει στο έδαφος.

Ενώ το ζώο φαίνεται αρκετά ήρεμο, ξαφνικά εξαπολύει επίθεση στον ηλικιωμένο, χωρίς να του αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης ή άμυνας. Αυτό που ενδέχεται να προκάλεσε την επίθεση εκτιμάται ότι ίσως ήταν το έντονο χρώμα του πουκαμίσου του άτυχου άνδρα.

Terrifying footage captures the moment a bull charges at an elderly man in India, violently tossing him to the ground. https://t.co/dEZbV27wir — New York Post (@nypost) October 16, 2026

Το ξαφνικό της επίθεσης άφησε τους παρευρισκόμενους έκπληκτους, με αρκετούς ανθρώπους να σπεύδουν να τον βοηθήσουν μόνο αφού το ζώο είχε απομακρυνθεί.

Οι κάτοικοι της περιοχής ισχυρίστηκαν ότι το ζώο περιφέρεται στους δρόμους και επιτίθεται σε ανθρώπους χωρίς πρόκληση, αν και οι καταγγελίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για την κατάσταση της υγείας του ή την έκταση των τραυμάτων του..

Οι αρχές δεν έχουν εκδώσει καμία δήλωση σχετικά με τη σύλληψη ή τον περιορισμό του ταύρου. Παραμένει ασαφές εάν το ζώο είναι αδέσποτο, ή ανήκει σε κάποιον.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει φόβο για την παρουσία τέτοιων ζώων στους δρόμους. Πολλοί έχουν ζητήσει άμεση δράση για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, ιδιαίτερα για τους πεζούς και τα παιδιά που χρησιμοποιούν τακτικά την περιοχή.