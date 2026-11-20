Snapshot Ο Αυστραλός βουλευτής Τζόρνταν Λέιν έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του στο κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η πρόταση έγινε ενώ ο Λέιν εκφωνούσε την τελευταία του ομιλία μετά την ανακοίνωση παραίτησής του.

Η σύντροφός του Νάταλι είπε «ναι» και αυτή η απάντηση καταγράφηκε στα επίσημα πρακτικά του κοινοβουλίου.

Το κοινοβούλιο αντέδρασε με χειροκροτήματα και ο πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ως το «κοινοβούλιο της αγάπης».

Το ζευγάρι ήταν μαζί για περισσότερα από δέκα χρόνια πριν την πρόταση γάμου. Snapshot powered by AI

Ένας Αυστραλός βουλευτής μετέτρεψε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του σε… γιορτή, καθώς ζήτησε από τη μακροχρόνια σύντροφό του να τον παντρευτεί, ενώ σύσσωμο το κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Ο Τζόρνταν Λέιν, βουλευτής του Φιλελεύθερου Κόμματος ανακοίνωσε την παραίτησή του πριν από έναν μήνα και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ανέβηκε στο βήμα για να εκφωνήσει την τελευταία του ομιλία.

Ο Λέιν, ωστόσο, είχε πιο μεγάλα σχέδια για εκείνη τη μέρα.

Ενώ εκφωνούσε την ομιλία του, ξαφνικά διακόπτει και λέει: «Κύριε πρόεδρε, ως βουλευτής (της περιφέρειας του) Ράιντ, η τελευταία μου ερώτηση απευθύνεται στη μεγάλη μου αγάπη, τη Νάταλι».

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Έπειτα, στρέφεται προς τη Νάταλι, και ρωτά: «Θα με παντρευτείς;»

Το ζευγάρι ήταν μαζί για περισσότερα από 10 χρόνια.

Όλοι στην αίθουσα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, καθώς ο Λέιν περνούσε το δαχτυλίδι αρραβώνων στο δάχτυλο της συντρόφου του προτού ανταλλάξουν ένα φιλί.

Μετά την πρόταση, ο πολιτικός φρόντισε ώστε η απάντηση της Νάταλι να καταγραφεί στα επίσημα πρακτικά του κοινοβουλίου.

«Θα ήθελα να σημειωθεί στα πρακτικά ότι είπε “ναι”», δήλωσε ο Λέιν.

Μετά το χαρμόσυνο γεγονός, ο πρόεδρος της Νομοθετικής Συνέλευσης της Νέας Νότιας Ουαλίας, Γκρεγκ Πάιπερ, σχολίασε: «Το 58ο κοινοβούλιο θα μείνει στη μνήμη ως το “κοινοβούλιο της αγάπης”».

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