Πέμπτο διαζύγιο για τον θρύλο των «Pink Floyd» Ρότζερ Γουότερς μετά από 5 χρόνια γάμου

Ο 83χρονος θρύλος των Pink Floyd κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την Καμίλα Τσάβις, με την οποία γνωρίστηκαν το 2016 και παντρεύτηκαν το 2021

Ανθή Κουρεντζή

Πέμπτο διαζύγιο για τον θρύλο των «Pink Floyd» Ρότζερ Γουότερς μετά από 5 χρόνια γάμου
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  • Ο Ρότζερ Γουότερς, 83 ετών, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την πέμπτη σύζυγό του, Καμίλα Τσάβις, μετά από πέντε χρόνια γάμου.
  • Η αίτηση διαζυγίου κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης και θεωρείται αμφισβητούμενη, καθώς παραμένουν άλυτα ζητήματα.
  • Ο γάμος τους έγινε το 2021, ενώ η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2016 όταν η Τσάβις εργαζόταν ως οδηγός του Γουότερς.
  • Ο Ρότζερ Γουότερς έχει αποκτήσει τρία παιδιά από προηγούμενους γάμους και αυτή ήταν η πέμπτη φορά που παντρεύτηκε.
  • Παρά την προσωπική του ζωή, ο Γουότερς έχει εκφράσει στο παρελθόν την πίστη του στη δύναμη της αγάπης και την ανάγκη ωριμότητας σε μια σχέση.
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Τίτλοι τέλους έπειτα από πέντε χρόνια γάμου για τον Ρότζερ Γουότερς και την πέμπτη σύζυγό του, Καμίλα Τσάβις. Ο 83χρονος μουσικός και συνιδρυτής των θρυλικών Pink Floyd κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, βάζοντας τέλος σε μία ακόμη σημαντική σχέση της προσωπικής του ζωής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, ο Γουότερς προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ζητώντας τη λύση του γάμου του. Η υπόθεση έχει καταχωριστεί ως αμφισβητούμενο διαζύγιο, γεγονός που σημαίνει ότι παραμένουν άλυτα ένα ή περισσότερα ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν το ζευγάρι στον χωρισμό.

Ο διάσημος μουσικός και η Καμίλα Τσάβις παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2021, σε μία ιδιωτική τελετή στην κατοικία του στο Μπριτζχάμπτον της Νέας Υόρκης. Τότε, ο Γουότερς είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τον γάμο τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας δημόσια την ευτυχία του.

«Είμαι τόσο ευτυχισμένος. Επιτέλους βρήκα εκείνη που θα μείνει», είχε γράψει χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως πίστευε ότι είχε βρει τη γυναίκα με την οποία θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής του.

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Ο Ρότζερ Γουότερς με την Καμίλα Τσάβις

Η γνωριμία που ξεκίνησε με ένα κομπλιμέντο

Η ιστορία της γνωριμίας τους είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δυο τους συναντήθηκαν το 2016, όταν η Τσάβις εργαζόταν ως οδηγός και είχε αναλάβει τις μετακινήσεις του μουσικού κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Γουότερς είχε περιγράψει πώς άρχισε να αισθάνεται έλξη για εκείνη, ενώ καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και την παρατηρούσε να συνομιλεί με τον σωματοφύλακά του.

Κάποια στιγμή αποφάσισε να της μιλήσει, κάνοντάς της ένα κομπλιμέντο για τα ζυγωματικά της. Όπως είχε αφηγηθεί, η αντίδρασή της ήταν αρκετή για να σηματοδοτήσει την αρχή της γνωριμίας τους, που εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση και τελικά σε γάμο.

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Ο Ρότζερ Γουότερς με την Καμίλα Τσάβις

Οι πέντε γάμοι του Ρότζερ Γουότερς

Ο γάμος με την Καμίλα Τσάβις ήταν ο πέμπτος για τον Βρετανό μουσικό. Είχαν προηγηθεί οι γάμοι του με την Τζούντιθ Τριμ, την Κάρολιν Κρίστι, την Πρισίλα Φίλιπς και τη Λόρι Ντέρνινγκ.

Από τις προηγούμενες σχέσεις του έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τον Χάρι, την Ίντια και τον Τζακ.

Παρά τις περιπέτειες στην προσωπική του ζωή, ο Ρότζερ Γουότερς είχε εκφράσει στο παρελθόν την πίστη του στη δύναμη της αγάπης, τονίζοντας πως μια ουσιαστική σχέση χρειάζεται ωριμότητα και αμοιβαία προσφορά.

Πέντε χρόνια μετά τον γάμο που είχε ανακοινώσει με ενθουσιασμό, ο εμβληματικός μουσικός βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με ένα διαζύγιο, αυτή τη φορά στα 83 του χρόνια.

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