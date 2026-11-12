Η Αν Χάθαγουεϊ έγινε 44: Οι εμβληματικές ερμηνείες που την καθιέρωσαν στο Χόλιγουντ

Η Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο / AP

Snapshot Η Αν Χάθαγουεϊ έγινε γνωστή το 2001 με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία «The Princess Diaries».

Ο ρόλος της στην ταινία «The Devil Wears Prada» το 2006 την καθιέρωσε οριστικά ως σταρ του Χόλιγουντ.

Το 2012 κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στη μεταφορά των «Άθλιων».

Συνεργάστηκε με τον Κρίστοφερ Νόλαν σε ταινίες όπως «The Dark Knight Rises» και «Interstellar».

Το 2026 επέστρεψε σε σημαντικούς ρόλους, όπως το «The Devil Wears Prada 2» και την «Οδύσσεια» του Νόλαν, δείχνοντας συνεχή εξέλιξη στην καριέρα της. Snapshot powered by AI

Από την αμήχανη έφηβη που ανακάλυψε ξαφνικά ότι ήταν πριγκίπισσα μέχρι τη φιλόδοξη δημοσιογράφο που βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκληρότερη διευθύντρια περιοδικού μόδας, η Αν Χάθαγουεϊ έχει υποδυθεί μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ηρωίδες του σύγχρονου κινηματογράφου.

Σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συμπληρώνει τα 44 της χρόνια, έχοντας διαγράψει μια πορεία 25 ετών στη μεγάλη οθόνη.

Από το «The Princess Diaries» και το «The Devil Wears Prada» μέχρι το Όσκαρ για τους «Άθλιους», η ηθοποιός έχει καταφέρει να επανεφευρίσκει διαρκώς τον εαυτό της, αποφεύγοντας να εγκλωβιστεί σε έναν κινηματογραφικό ρόλο.

Από το «The Princess Diaries» στη διεθνή αναγνώριση

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 2001, όταν η 18χρονη τότε Αν Χάθαγουεϊ επιλέχθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «The Princess Diaries».

Η Αν Χάθαγουεϊ στο «The Princess Diary»

Υποδύθηκε τη Μία Θερμόπολις, μια συνεσταλμένη μαθήτρια που ανακαλύπτει ότι είναι διάδοχος του θρόνου ενός μικρού ευρωπαϊκού πριγκιπάτου.

Η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία και μετέτρεψε τη νεαρή ηθοποιό σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εποχής.

Πέντε χρόνια αργότερα, η Χάθαγουεϊ πρωταγωνίστησε δίπλα στη Μέριλ Στριπ στο The Devil Wears Prada, υποδυόμενη την Άντι Σακς, μια νεαρή δημοσιογράφο που προσλαμβάνεται ως βοηθός της απαιτητικής Μιράντα Πρίστλεϊ.

Η Αν Χάθαγουεϊ στο «The Devil Wears Prada»

Ο ρόλος της την καθιέρωσε οριστικά στο Χόλιγουντ, ενώ η ταινία εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ποπ κουλτούρα και τον κόσμο της μόδας.

Οι «Άθλιοι» και το Όσκαρ που άλλαξε την καριέρα της

Η Αν Χάθαγουεϊ δεν περιορίστηκε στις ρομαντικές κομεντί που την έκαναν διάσημη.

Το 2008 απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ χάρη στην ταινία Rachel Getting Married, όπου υποδύθηκε μια γυναίκα που επιστρέφει στην οικογένειά της έχοντας αντιμετωπίσει σοβαρά προσωπικά προβλήματα.

Το 2012 ήρθε η ερμηνεία που της χάρισε το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο.

Στη μεταφορά των Les Misérables (Οι Άθλιοι), ενσάρκωσε τη Φαντίν, μια γυναίκα που οδηγείται στην εξαθλίωση προσπαθώντας να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για την κόρη της.

Η Αν Χάθαγουεϊ στην ταινία «Οι Άθλιοι»

Για τις ανάγκες του ρόλου έκοψε τα μαλλιά της, ενώ η ερμηνεία της στο τραγούδι «I Dreamed a Dream» αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ταινίας.

Η Χάθαγουεϊ τιμήθηκε με το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, επιβεβαιώνοντας ότι μπορούσε να ανταποκριθεί με την ίδια επιτυχία τόσο σε εμπορικές παραγωγές όσο και σε απαιτητικούς δραματικούς ρόλους.

Από την Catwoman στο «Interstellar»

Η διάθεσή της να δοκιμάζει διαφορετικούς κινηματογραφικούς κόσμους αποτυπώνεται και στις συνεργασίες της με τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Αν Χάθαγουεϊ στο Interstellar

Το 2012 υποδύθηκε τη Σελίνα Κάιλ, γνωστή ως Catwoman, στην ταινία The Dark Knight Rises, ενώ το 2014 εμφανίστηκε στο Interstellar, ως επιστήμονας που συμμετέχει σε μια αποστολή αναζήτησης νέου κατοικήσιμου πλανήτη.

Η Αν Χάθαγουεϊ ως Catwoman

Ακολούθησαν ρόλοι σε ταινίες διαφορετικού ύφους, όπως το «The Intern», το «Ocean’s 8» και το «The Idea of You», μέσα από τους οποίους ανέδειξε διαφορετικές πλευρές της υποκριτικής της ταυτότητας.

Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι μετά τα 40 ανακάλυψε μια νέα δημιουργική δυναμική, την οποία δεν περίμενε.

Το 2026 υπήρξε μια ιδιαίτερα δραστήρια χρονιά για την ηθοποιό, με την επιστροφή της στον ρόλο της Άντι Σακς στο «The Devil Wears Prada 2», τη συμμετοχή της στο «Mother Mary» και την παρουσία της στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Στα 44 της χρόνια, η Αν Χάθαγουεϊ εξακολουθεί να ισορροπεί ανάμεσα στη μόδα και τον κινηματογράφο, στις μεγάλες εμπορικές παραγωγές και στις πιο απαιτητικές ερμηνείες.

Από το κορίτσι που συστήθηκε στο κοινό ως πριγκίπισσα, εξελίχθηκε σε μια ηθοποιό που δεν φοβήθηκε να αλλάξει εικόνα, να δοκιμάσει διαφορετικά είδη και να αμφισβητήσει τις προσδοκίες που δημιουργούσε κάθε προηγούμενη επιτυχία της.

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