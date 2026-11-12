Αριάνα Γκράντε: Ξανά μαζί με τον Ρίκι Άλβαρεζ δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους

Τρεις μήνες μετά την επανασύνδεσή τους, η 33χρονη τραγουδίστρια και ο πρώην χορευτής της εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Focker-in-Law» στη Νέα Υόρκη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αριάνα Γκράντε: Ξανά μαζί με τον Ρίκι Άλβαρεζ δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους
LIFESTYLE
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  • Η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ έκαναν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά την επανασύνδεσή τους, τρεις μήνες πριν, στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law» στη Νέα Υόρκη.
  • Η επανασύνδεση τους έγινε γνωστή μέσω Instagram, με κοινές φωτογραφίες και στιγμιότυπα που επισημοποίησαν τη σχέση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η τραγουδίστρια έχει κάνει προσωπικά υπονοούμενα για τον Άλβαρεζ σε συναυλίες και δημοσιεύσεις, δείχνοντας τη σημασία της σχέσης τους.
  • Ο Ρίκι Άλβαρεζ συμμετέχει και στα βίντεο προώθησης της εταιρείας καλλυντικών της Γκράντε, R.E.M. Beauty, ενισχύοντας την κοινή τους παρουσία στα μέσα.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2015 όταν ο Άλβαρεζ ήταν χορευτής στην περιοδεία της Γκράντε, διακόπηκε το 2016 και τώρα αναζωπυρώθηκε μετά από δέκα χρόνια.
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Την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησαν η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο την αναζωπύρωση της σχέσης τους. Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law» στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, τρεις μήνες μετά την επανασύνδεσή του που έγινε γνωστή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 35χρονος πρώην χορευτής της δεν προσπάθησαν να κρύψουν την τρυφερότητά τους μπροστά στους φωτογράφους. Αγκαλιασμένοι, αντάλλασσαν χαμόγελα και ψιθύριζαν ο ένας στον άλλον, καθώς περπατούσαν στο κόκκινο χαλί για την προώθηση της νέας κινηματογραφικής δουλειάς της Γκράντε.

Λίγο πριν από την κοινή τους εμφάνιση, ο Άλβαρεζ είχε δημοσιεύσει στο Instagram Stories μια selfie στην οποία οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, με την τραγουδίστρια να έχει περάσει το χέρι της γύρω από το μπράτσο του. «Fockers», έγραψε πάνω στη φωτογραφία, χρησιμοποιώντας γραμματοσειρά που θύμιζε γκράφιτι, ενώ έκανε tag την πολυβραβευμένη με Grammy σύντροφό του. Η Γκράντε αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στον δικό της λογαριασμό.

arianaaaaa.jpg

Η επανασύνδεση που έγινε γνωστή μέσα από το Instagram

Οι πρώτες ενδείξεις ότι η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ είχαν δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους εμφανίστηκαν τον Ιούνιο, όταν φωτογραφήθηκαν να γευματίζουν μαζί στο Όστιν του Τέξας.

Τον Αύγουστο, η τραγουδίστρια έδωσε ακόμη περισσότερες αφορμές για σχόλια, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα άλμπουμ φωτογραφιών στο οποίο περιλαμβάνονταν αρκετά στιγμιότυπα με τον πρώην χορευτή της. Με αυτόν τον τρόπο, το ζευγάρι φάνηκε να επισημοποιεί τη σχέση του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

https://www.instagram.com/p/Dfnsudhvl8G/

Η Γκράντε, μάλιστα, είχε αφήσει ένα ακόμη πιο προσωπικό υπονοούμενο κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Eternal Sunshine». Σε συναυλία της την 1η Σεπτεμβρίου, άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού της «thank u, next», στο σημείο όπου αναφέρεται στον Ρίκι Άλβαρεζ.

Στην αρχική εκδοχή, η τραγουδίστρια ερμηνεύει: «Έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Τώρα τα ακούω και γελάω». Ωστόσο, σε βίντεο από τη συγκεκριμένη εμφάνιση ακούγεται να τραγουδά: «Έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι / Προσπαθώ να τον κάνω τον τελευταίο μου».

Οι κοινές φωτογραφίες και το τρυφερό βίντεο για το R.E.M. Beauty

Έκτοτε, η Αριάνα Γκράντε δεν έχει σταματήσει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή με τον Άλβαρεζ. Σε ανάρτηση με σειρά φωτογραφιών που έκανε στις 2 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια επέλεξε ως πρώτη εικόνα ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο με τους δυο τους να αγκαλιάζονται και να κοιτάζονται στα μάτια, περιτριγυρισμένοι από πράσινο, στη Νέα Υόρκη. Σε μία ακόμη φωτογραφία, η Γκράντε φαίνεται να φιλά τον σύντροφό της στο μέτωπο.

Ο Άλβαρεζ έχει κάνει την εμφάνισή του και στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας καλλυντικών της τραγουδίστριας, R.E.M. Beauty. Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, συμμετείχε σε ένα δημοφιλές challenge των social media με τίτλο «What's on my lips». Η Γκράντε εφάρμοζε στα χείλη της διάφορα προϊόντα ομορφιάς και στη συνέχεια αντάλλασσε ένα φιλί με τον σύντροφό της.

Ο Άλβαρεζ κλήθηκε να μαντέψει ποια προϊόντα είχαν χρησιμοποιηθεί και κατάφερε να δώσει σωστές απαντήσεις ακόμη και στον πρόσθετο γύρο της δοκιμασίας, ο οποίος περιλάμβανε ένα προϊόν για τις γιορτές που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Από τους χορευτές της περιοδείας της στη σχέση τους

Η ιστορία της Αριάνα Γκράντε και του Ρίκι Άλβαρεζ ξεκινά αρκετά χρόνια πίσω. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν εκείνος εργαζόταν ως ένας από τους χορευτές της κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Honeymoon Tour», την περίοδο 2014-2015.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015, ωστόσο τον Ιούλιο του 2016 αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Δέκα χρόνια αργότερα, οι δυο τους φαίνεται πως επέστρεψαν ο ένας στη ζωή του άλλου, αυτή τη φορά χωρίς να κρύβουν τον έρωτά τους.

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