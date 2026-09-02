Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε η Ariana Grande τους θαυμαστές της στην τελευταία της συναυλία

Τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τέλος της περιοδείας της, «The Eternal Sunshine Tour», λόγω της «ατελείωτης και συνεχούς δημόσιας κριτικής» που δέχεται σχετικά με την υγεία και τη σωματική της εμφάνιση

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε η Ariana Grande τους θαυμαστές της στην τελευταία της συναυλία
LIFESTYLE
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Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε η Ariana Grande τους θαυμαστές της κατά την διάρκεια της τελευταίας της συναυλίας στο πλαίσιο της περιοδείας «Eternal Sunshine», καθώς αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μιλώντας από την σκηνή του O2 Arena το βράδυ της Τρίτης, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια εξέφρασε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της προς τους θαυμαστές της.

«Ήθελα απλώς να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ», είπε η 33χρονη, καθώς το κοινό άρχισε να χειροκροτεί δυνατά. «Σας ευχαριστώ για τις 10 υπέροχες συναυλίες στο Λονδίνο και για τις συνολικά 41 απίστευτες συναυλίες της περιοδείας “Eternal Sunshine”. Αυτή ήταν μία από τις πιο όμορφες, εξαιρετικές εμπειρίες της ζωής μου και θέλω απλώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου χωρίς να αρχίσω να κλαίω. Θα την θυμάμαι πάντα με αγάπη» συνέχισε εμφανώς συγκινημένη η τραγουδίστρια.

«Έχω τους καλύτερους θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο και πάντα τους είχα» είπε, προσθέτοντας: «Αγαπώ τα ρούχα σας, αγαπώ τα πρόσωπά σας, αγαπώ να σας βλέπω, αγαπώ να συνδέομαι μαζί σας με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια που καταβάλατε για να κάνετε αυτή την εμπειρία τόσο ξεχωριστή. Όλα τα μηνύματά σας, οι στολές σας, τα ρούχα σας και το μακιγιάζ σας είναι τόσο όμορφα. Αγάπησα κάθε λεπτό αυτής της εμπειρίας μαζί σας και θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι εκφράζω το πόσο ευγνώμων είμαι».

«Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ τόσο πολύ», κατέληξε.

Δείτε βίντεο:

Γιατί αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας

Τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τέλος της περιοδείας της, «The Eternal Sunshine Tour», λόγω της «ατελείωτης και συνεχούς δημόσιας κριτικής» που δέχεται σχετικά με την υγεία και τη σωματική της εμφάνιση, όπως είχε δηλώσει ένας εκπρόσωπος της ποπ τραγουδίστριας στο περιοδικό People.

«Η Αριάνα θα αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας “Eternal Sunshine”», είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος στο αμερικάνικο περιοδικό.

Παράλληλα, η 33χρονη τραγουδίστρια αποσύρθηκε από την θεατρική παράσταση «Sunday in the Park With George», η οποία θα έκανε την πρεμιέρα της τον Σεπτέμβριο του 2027 στο Λονδίνο.

Η ποπ τραγουδίστρια επρόκειτο να εμφανιστεί στο πλευρό του Τζόναθαν Μπέιλι, συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», σε μια νέα παραγωγή του πολυβραβευμένου μιούζικαλ του Stephen Sondheim στο θέατρο Barbican το 2027. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί και ο ρόλος της τραγουδίστριας θα ανατεθεί σε άλλη ηθοποιό, όπως είχε ανακοινώσει η εταιρεία παραγωγής θεατρικών παραστάσεων Empire Street Productions.

Cynthia Erivo,Jonathan Bailey,Ariana Grande

Η Αριάνα Γκράντε με τον Τζόναθαν Μπέιλι και την Σίνθια Ερίβο

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Ανησυχία για την εμφάνισης της μετά το νέο της βίντεο κλιπ

Η τραγουδίστρια έλαβε έντονες κριτικές από χρήστες των social media, μετά την κυκλοφορία του νέου της βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Petal», καθώς αρκετοί θαυμαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εμφανή απώλεια βάρους της.

Στο βίντεο, η 33χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται σε μία αίθουσα αναμονής για μια οντισιόν, φορώντας ένα outfit εμπνευσμένο από το «Grease», με μαύρο κολάν, μαύρη μπλούζα, φουλάρι στον λαιμό, μαύρα τακούνια, δερμάτινο μπουφάν και την χαρακτηριστική αλογοουρά της, αυτή τη φορά με σφιχτές μπούκλες.

Μετά την κυκλοφορία του βίντεο, πολλοί χρήστες σχολίασαν την εμφάνισή της, εκφράζοντας ανησυχία για την υγεία της.

«Είναι υπερβολικά αδύνατη και αυτό είναι ανησυχητικό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε πως «ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να ανησυχεί για την υγεία της».

Κάποιοι παρατήρησαν ότι «τα κόκαλά της φαίνονται έντονα», ενώ σε σχόλιο στο YouTube ένας θαυμαστής έγραψε: «Ως fan της Αριάνα, θεωρώ ότι το τραγούδι και το βίντεο είναι εξαιρετικό, όμως δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ότι ελπίζω να είναι καλά, γιατί δείχνει πραγματικά άρρωστη. Ελπίζω να ζητήσει βοήθεια».

Την ίδια στιγμή, πολλοί έσπευσαν να υπερασπιστούν την τραγουδίστρια, ζητώντας να σταματήσουν τα σχόλια για το σώμα και την εμφάνισή της. «Αν πραγματικά νοιαζόσασταν για εκείνη, δεν θα σχολιάζατε δημόσια το σώμα της», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλος προέτρεψε όσους σχολιάζουν να «κοιτάξουν τη δουλειά τους».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ariana Grande βρίσκεται στο επίκεντρο αντίστοιχων σχολίων.

Σε συνέντευξή της το 2024, η τραγουδίστρια είχε συγκινηθεί όταν ρωτήθηκε για την πίεση που δέχονται οι γυναίκες να δείχνουν πάντα «τέλειες». Όπως είχε δηλώσει, τα σχόλια για το βάρος και την εμφάνιση ενός ανθρώπου είναι «άβολα και πολλές φορές σκληρά», ακόμη κι όταν προέρχονται από ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος.

«Στη σημερινή κοινωνία υπάρχει μια άνεση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, να σχολιάζουμε την εμφάνιση, το σώμα ή την υγεία των άλλων. Από το τι φοράς μέχρι το πρόσωπο και το σώμα σου, ο κόσμος θεωρεί φυσιολογικό να εκφράζει άποψη και αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο», είχε πει χαρακτηριστικά.

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