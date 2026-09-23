Φωτιά σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας - Επιχειρεί ελικόπτερο

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας σε δυσπρόσιτο σημείο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο.

Η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων είναι αδύνατη λόγω της δυσκολίας του εδάφους.

Στην περιοχή παρατηρείται κεραυνική δραστηριότητα που δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν πυροσβεστικά οχήματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:30.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα όχημα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνει το γεγονός ότι η πυρκαγιά βρίσκεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, στην περιοχή σημειώνεται κεραυνική δραστηριότητα.

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