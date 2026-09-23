Φωτιά σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας - Επιχειρεί ελικόπτερο
Στην περιοχή σημειώνεται κεραυνική δραστηριότητα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας σε δυσπρόσιτο σημείο.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο.
- Η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων είναι αδύνατη λόγω της δυσκολίας του εδάφους.
- Στην περιοχή παρατηρείται κεραυνική δραστηριότητα που δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης.
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν πυροσβεστικά οχήματα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:30.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα όχημα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνει το γεγονός ότι η πυρκαγιά βρίσκεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων.
Παράλληλα, στην περιοχή σημειώνεται κεραυνική δραστηριότητα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Ποιοι απαλλάσσονται από τη δήλωση για timologio και myDATAapp
11:07 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Σφοδρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποιοι παίρνουν προβάδισμα
07:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελαιόλαδο: Σε τι τιμή θα φτάσει ο τενεκές
12:13 ∙ LIFESTYLE