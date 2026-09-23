Καλαμάτα: Συνελήφθη 38χρονος για τους πρωινούς πυροβολισμούς – Κρυβόταν πίσω από θάμνους σε πάρκο

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα που πυροβόλησε στον αέρα στο κέντρο της Καλαμάτας προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Καλαμάτα: Συνελήφθη 38χρονος για τους πρωινούς πυροβολισμούς – Κρυβόταν πίσω από θάμνους σε πάρκο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 38χρονος στην Καλαμάτα για τους πυροβολισμούς στον αέρα στο κέντρο της πόλης.
  • Ο άνρας φέρε να γνώριζε την 25χρονη υπάλληλο που βρισκόταν στο σημείο των πυροβολισμών.
  • Ο 38χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος πίσω από θάμνους σε πάρκο κοντά στο σημείο του περιστατικού.
  • Το όχημα του δράστη βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κοντά στο Πάρκο του ΟΣΕ, περίπου 700 μέτρα από το κέντρο των πυροβολισμών.
  • Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και την ανεύρεση της καραμπίνας που χρησιμοποιήθηκε.
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Χειροπέδες σε έναν 38χρονο άνδρα πέρασαν αστυνομικοί μετά το πρωινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Αριστομένους και Ξενοφώντος.

Όπως αναφέρει το messinialive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το πρωί, την ώρα που 25χρονη υπάλληλος κατευθυνόταν προς περίπτερο προκειμένου να το ανοίξει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 38χρονος, ο οποίος κατάγεται από το Γαρδίκι, φέρεται να γνώριζε την υπάλληλο και την περίμενε σε κοντινή απόσταση από το σημείο. Η 25χρονη είναι φοιτήτρια στην πόλη, και εργάζεται τον τελευταίο δίμηνο στο συγκεκριμένο περίπτερο.

Μετά τους δύο πυροβολισμούς, ο άνδρας φέρεται να απομακρύνθηκε με αυτοκίνητο, με την Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα και να εξαπολύει αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα εγκαταλελειμμένο κοντά στο Πάρκο του ΟΣΕ, περίπου 700 μέτρα από το σημείο των πυροβολισμών. Ο 38χρονος εντοπίστηκε κατά την επιτόπια έρευνα των αστυνομικών πίσω από θάμνους μέσα στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και συνελήφθη.

Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναζητείται και η καραμπίνα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και το κίνητρο της ενέργειας.

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