Τρίκαλα: Άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων για κτηματικές διαφορές στη Φαρκαδόνα

Snapshot Στη Φαρκαδόνα σημειώθηκε σοβαρός καυγάς μεταξύ δύο ηλικιωμένων για κτηματικές διαφορές.

Ο 75χρονος χτύπησε τον 79χρονο με τσάπα, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Ο 79χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 75χρονο μετά το περιστατικό.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ηλικιωμένων σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας, με αφορμή κτηματικές διαφορές.

Όπως αναφέρει το trikalavoice.gr, 75χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με 79χρονο τον οποίο φέρεται να χτύπησε με τσάπα κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο 79χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, άνδρες της οποίας προχώρησαν στη σύλληψη του 75χρονου.

Οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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