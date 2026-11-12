Ρόμπερτ Ντε Νίρο:Χέρι χέρι με τη νεαρή σύντροφό του, Τίφανι Τσεν, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας

Ο 83χρονος ηθοποιός και η 47χρονη σύντροφός του έκαναν κοινή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, τραβώντας τα βλέμματα με τη διαφορά ηλικίας των 36 ετών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ρόμπερτ Ντε Νίρο:Χέρι χέρι με τη νεαρή σύντροφό του, Τίφανι Τσεν, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας
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  • Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύντροφός του Τίφανι Τσεν εμφανίστηκαν διαχυτικοί στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law» στη Νέα Υόρκη.
  • Η πρεμιέρα σηματοδοτεί την επιστροφή του Ντε Νίρο στη σειρά «Focker» μετά από 16 χρόνια, με πρωταγωνιστές τους Μπεν Στίλερ, Όουεν Γουίλσον και άλλους.
  • Ο Ντε Νίρο και η Τσεν γνωρίστηκαν το 2015 στα γυρίσματα της ταινίας «The Intern» και έχουν μαζί μια κόρη, την Τζία, γεννημένη το 2023.
  • Η κόρη τους Τζία απουσίαζε από την πρεμιέρα, ενώ για τον Ντε Νίρο είναι το έβδομο παιδί του και τον κατατάσσει στους μεγαλύτερους σε ηλικία πατέρες.
  • Η πρώην σύντροφος του Ντε Νίρο, Τουκί Σμιθ, με την οποία είχε δύο παιδιά, πέθανε πρόσφατα σε ηλικία 74 ετών.
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Μαζί και ιδιαίτερα διαχυτικοί εμφανίστηκαν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύντροφός του, Τίφανι Τσεν, στην πρεμιέρα της νέας κωμωδίας του ηθοποιού, «Focker-in-Law», στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου. Ο 83χρονος σταρ και η 47χρονη αγαπημένη του περπάτησαν χέρι χέρι στο κόκκινο χαλί, χωρίς να κρύβουν την οικειότητά τους.

Η κοινή τους εμφάνιση πραγματοποιήθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της πρώην συντρόφου του ηθοποιού, Τουκί Σμιθ, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 1988 έως το 1996 και απέκτησε δύο παιδιά. Η Σμιθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Η επιστροφή του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Focker-in-Law»

Η πρεμιέρα σηματοδοτεί και την επιστροφή του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έπειτα από 16 χρόνια, στο τέταρτο μέρος της κινηματογραφικής σειράς «Focker», μετά τις ταινίες «Meet the Parents», «Meet the Fockers» και «Little Fockers».

Στη νέα ταινία επιστρέφουν αρκετοί από τους πρωταγωνιστές των προηγούμενων ταινιών, μεταξύ των οποίων οι Μπεν Στίλερ, Όουεν Γουίλσον, Μπλάιθ Ντάνερ και Τέρι Πόλο. Στο καστ προστίθενται η Αριάνα Γκράντε, ο Σκάιλερ Τζισόντο και η Μπίνι Φέλντσταϊν.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο του Τζακ Μπερνς, ενός συνταξιούχου πράκτορα της CIA και πεθερού του Γκρεγκ Φόκερ, τον οποίο υποδύεται ο Μπεν Στίλερ.

Πώς γνωρίστηκαν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Τίφανι Τσεν

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε το 2015, στα γυρίσματα της κωμωδίας «The Intern», στην οποία η Τσεν είχε έναν μικρό ρόλο ως εκπαιδεύτρια Τάι Τσι. Η ίδια ασχολείται επαγγελματικά με τις πολεμικές τέχνες και το Τάι Τσι.

Ωστόσο, η σχέση τους δεν απασχόλησε δημόσια τα μέσα ενημέρωσης μέχρι το 2021, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στη νότια Γαλλία.

Έκτοτε, η σχέση τους εξελίχθηκε, με το ζευγάρι να αποκτά την κόρη του το 2023 και να πραγματοποιεί πλέον κοινές δημόσιες εμφανίσεις, όπως αυτή στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού στη Νέα Υόρκη.

Η οικογένεια του ηθοποιού και το έβδομο παιδί του

Από την πρεμιέρα απουσίαζε η τριών ετών κόρη του ζευγαριού, Τζία, την οποία ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Τίφανι Τσεν απέκτησαν τον Απρίλιο του 2023. Για την Τσεν ήταν το πρώτο της παιδί, ενώ για τον ηθοποιό το έβδομο. Με τη γέννησή της, ο Ντε Νίρο συγκαταλέχθηκε στους μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες που έχουν αποκτήσει παιδί.

Ο ηθοποιός έχει ακόμη δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Νταϊάν Άμποτ: την 55χρονη Ντρένα και τον 50χρονο Ράφαελ.

Με την πρώην σύντροφό του Τουκί Σμιθ απέκτησε τους 31χρονους δίδυμους Τζούλιαν και Έιριν, ενώ από τον δεύτερο γάμο του με την Γκρέις Χάιταουερ έχει τον 28χρονο Έλιοτ και τη 14χρονη Έλεν Γκρέις.

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