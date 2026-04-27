Ανοιχτή επιστολή Ντε Νίρο, Φόντα, Στίλερ και Ράφαλο κατά της συγχώνευσης Paramount και Warner Bros

Περισσότεροι από 4.000 ηθοποιοί και δημιουργοί προειδοποιούν για τους κινδύνους της συμφωνίας

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Περισσότεροι από 4.000 ηθοποιοί και δημιουργοί, ανάμεσ τους ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Τζέιν Φόντα, εκφράζουν έντονη αντίθεση στη συγχώνευση Paramount με Warner Bros.
  • Οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι η συγχώνευση θα περιορίσει τη δημιουργική ποικιλομορφία και τις ευκαιρίες για νέα πρόσωπα στη βιομηχανία.
  • Η συμφωνία ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει ήδη εγκριθεί από τους μετόχους της Warner Bros. Discovery και ελέγχεται από τον Λάρι Έλισον και τον γιο του.
  • Η συγχώνευση υπόκειται σε έγκριση από ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, που θα καθορίσουν αν η συμφωνία θα προχωρήσει.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει τη σύγκρουση μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων και δημιουργικής ελευθερίας στη βιομηχανία του θεάματος.
Snapshot powered by AI

Ηχηρή παρέμβαση από μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από την πολυσυζητημένη συγχώνευση της Paramount με τη Warner Bros, μια συμφωνία που - αν ολοκληρωθεί - αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Αντίδραση από την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ

Περισσότεροι από 4.000 ηθοποιοί και δημιουργοί υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στη συμφωνία. Ανάμεσά τους βρίσκονται κορυφαία ονόματα όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Τζέιν Φόντα, ο Έντουαρντ Νόρτον, ο Μπεν Στίλερ, ο Μαρκ Ράφαλο, αλλά και καταξιωμένοι σκηνοθέτες όπως ο Ντέιβιντ Φίντσερ και ο Ντενί Βιλνέβ.

Οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι μια τέτοια συγχώνευση θα μπορούσε να περιορίσει τη δημιουργική ποικιλομορφία και να μειώσει τις ευκαιρίες για νέα πρόσωπα στη βιομηχανία.

«Λιγότερες επιλογές, λιγότερες φωνές»

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Μπεν Στίλερ σχολίασε ότι η συρρίκνωση των επιλογών οδηγεί αναπόφευκτα σε λιγότερες ευκαιρίες για δημιουργούς και διαφορετικές οπτικές. Όπως σημείωσε, η συγχώνευση κινδυνεύει να επιδεινώσει περαιτέρω αυτή την κατάσταση, ενισχύοντας τη συγκέντρωση ισχύος σε λίγους μεγάλους «παίκτες».

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Warner Bros., διαρκούν εδώ και μήνες. Σε αρχικό στάδιο, το Netflix είχε εμφανιστεί ως πιθανός αγοραστής, ωστόσο αποσύρθηκε τον Φεβρουάριο, ανοίγοντας τον δρόμο για την Paramount Skydance.

Η προτεινόμενη συμφωνία, ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει ήδη εγκριθεί από τους μετόχους της Warner Bros. Discovery. Πίσω από την εξαγορά βρίσκεται ο δισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον μαζί με τον γιο του, Ντέιβιντ Έλισον.

Αν ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα δώσει στον νέο όμιλο τον έλεγχο ενός εντυπωσιακού καταλόγου: από το «Harry Potter» και το «Game of Thrones» μέχρι δίκτυα όπως το HBO και το CNN, καθώς και σύμπαντα όπως το «DC Universe» και το «The Lord of the Rings».

Τα επόμενα βήματα

Η συγχώνευση τελεί πλέον υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού. Οι αποφάσεις τους θα κρίνουν αν η συμφωνία θα προχωρήσει ή αν οι αντιδράσεις της κινηματογραφικής κοινότητας θα επηρεάσουν την τελική έκβαση.

Μια μάχη για το μέλλον της βιομηχανίας

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά τη συνολική κατεύθυνση της βιομηχανίας του θεάματος. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι μεγάλες εταιρείες που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν περισσότερη δύναμη και να μειώσουν το κόστος μέσω συγχωνεύσεων, κάνοντας τη λειτουργία τους πιο αποδοτική.

Από την άλλη, οι δημιουργοί που φοβούνται ότι η τέχνη θα περιοριστεί από τις εμπορικές προτεραιότητες.

Το αν αυτή η συγχώνευση θα αποτελέσει ευκαιρία ή απειλή για το Χόλιγουντ παραμένει ανοιχτό ερώτημα - αλλά η ένταση των αντιδράσεων δείχνει πως το διακύβευμα είναι τεράστιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
