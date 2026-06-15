FIFA: Ο Ινφαντίνο οραματίζεται «αγώνα ειρήνης» μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης

Η μεγάλη ιδέα του Τζιάνι Ινφαντίνο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ενός αγώνα ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη

Γιάννης Νικηφοράκης

FIFA: Ο Ινφαντίνο οραματίζεται «αγώνα ειρήνης» μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η FIFA σχεδιάζει τη διεξαγωγή αγώνα μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης σε τουρνουά Κ15 που θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο.
  • Το τουρνουά θα είναι ανοιχτό σε όλες τις 211 ομοσπονδίες – μέλη της FIFA, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.
  • Η πρωτοβουλία του Τζιάνι Ινφαντίνο στοχεύει στη χρήση του ποδοσφαίρου ως μέσου προώθησης της ειρήνης και διεθνούς συνεργασίας.
  • Παρά το αμήχανο περιστατικό στο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ, ο Ινφαντίνο συνεχίζει να προωθεί τη συμβολική προσέγγιση Ισραήλ και Παλαιστίνης μέσω αθλητισμού.
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Η FIFA επεξεργάζεται ένα σχέδιο με έντονο συμβολισμό, το οποίο προβλέπει τη διεξαγωγή αγώνα μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης στην πρεμιέρα ενός νέου διεθνούς τουρνουά για ομάδες Κ15 που προγραμματίζεται να φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Παρ’ ότι η διοργάνωση δεν θα έχει τη μορφή επίσημου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα είναι ανοιχτή και στις 211 ομοσπονδίες – μέλη της FIFA, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός των διοργανώσεων σε επίπεδο ανδρικών εθνικών ομάδων.

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία είχε παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά της διοργάνωσης ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να επιδιώκει την αξιοποίηση του ποδοσφαίρου ως μέσου προώθησης της ειρήνης και της διεθνούς συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία έρχεται μερικούς μήνες μετά το αμήχανο περιστατικό στο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ, όταν η προσπάθεια του Ινφαντίνο να φέρει κοντά εκπροσώπους των Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών του Ισραήλ και της Παλαιστίνης δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τότε, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, αρνήθηκε να σταθεί δίπλα στον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας, Μπασίμ Σέιχ Σουλιμάν, παρά τις παροτρύνσεις του επικεφαλής της FIFA.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν φαίνεται να έχει αποθαρρύνει τον Ινφαντίνο, ο οποίος συνεχίζει να προωθεί πρωτοβουλίες με στόχο τη συμβολική προσέγγιση των δύο πλευρών μέσω του αθλητισμού. Η πρόταση για την αναμέτρηση Ισραήλ – Παλαιστίνης βρίσκεται υπό εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η έδρα της διοργάνωσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αν και το Μαϊάμι θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο, καθώς εκεί βρίσκονται σημαντικές εγκαταστάσεις και γραφεία της FIFA.

Η πρώτη διοργάνωση θα αφορά αγόρια κάτω των 15 ετών, ενώ, 1 χρόνο αργότερα αναμένεται να ακολουθήσει αντίστοιχο τουρνουά για κορίτσια. Από το 2028 και μετά, η FIFA σχεδιάζει τη διεξαγωγή δύο αντίστοιχων διοργανώσεων σε ετήσια βάση.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο Βανκούβερ, ο Ινφαντίνο είχε αναφερθεί δημόσια στο νέο τουρνουά, απευθύνοντας έκκληση για συνεργασία και επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να δοθεί ελπίδα «στα παιδιά όλου του κόσμου», ανεξάρτητα από τις πολιτικές και γεωπολιτικές διαφορές.

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