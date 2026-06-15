Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει… ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια – Μαύρισαν και πρήστηκαν τα πόδια του

Snapshot Ινδουιστής ασκητής ζει όρθιος για πέντε χρόνια χωρίς να καθίσει, ακολουθώντας την πρακτική khada tapasya.

Ο όρκος του απαιτεί να παραμείνει όρθιος συνολικά 12 χρόνια για πνευματική δύναμη και προσέγγιση του θείου.

Τα πόδια του έχουν πρηστεί και μαυρίσει λόγω της συνεχιζόμενης καταπόνησης, με σοβαρή επιδείνωση της κυκλοφορίας του αίματος.

Νεαροί εθελοντές του ναού φροντίζουν την υγεία του, εφαρμόζοντας θεραπευτικές αλοιφές και παρακολουθώντας την κατάσταση του.

Πρέπει να συνεχίσει να παραμένει όρθιος για ακόμη επτά χρόνια για να ολοκληρώσει τον όρκο του. Snapshot powered by AI

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η ικανότητα να παραμείνουν όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Για έναν Ινδουιστή ασκητή από την Ινδία, όμως, αυτή η πράξη έχει μετατραπεί σε τρόπο ζωής.

Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για ένα λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που, όπως πιστεύει, θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που λατρεύει. Αυτή η ακραία πνευματική πρακτική έχει προκαλέσει θαυμασμό αλλά και ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Συγκεκριμένα, ακολουθεί την αρχαία ασκητική πρακτική khada tapasya, η οποία απαιτεί από τους πιστούς να παραμένουν όρθιοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βάσει του όρκου που έχει δώσει, πρέπει να ζήσει όρθιος για συνολικά 12 συνεχόμενα χρόνια. Στην ινδουιστική παράδοση, τέτοιες ακραίες μορφές ασκητισμού θεωρείται ότι χαρίζουν πνευματική δύναμη και φέρνουν τον άνθρωπο πιο κοντά στο θείο.

Από την ημέρα που ξεκίνησε, ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει, ούτε έχει τεντώσει τα πόδια του. Μάλιστα, κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας ειδική υποστήριξη για να διατηρεί την ισορροπία του.

Ωστόσο, οι πολυετείς καταπονήσεις έχουν επιβαρύνει σοβαρά την υγεία του. Τα πόδια του παρουσιάζουν έντονο πρήξιμο και αποχρωματισμό, ενώ, η κυκλοφορία του αίματος έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Παρά τα προβλήματα υγείας, παραμένει αφοσιωμένος στον όρκο του. Νεαροί εθελοντές του τοπικού ναού παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του, εφαρμόζουν θεραπευτικές αλοιφές στα πόδια του και τού παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα.

Ο Νταουλάτ Γκίρι Τζι Μαχαράτζ θα πρέπει να παραμείνει όρθιος για ακόμη επτά χρόνια προκειμένου να ολοκληρώσει αυτήν την πνευματική δοκιμασία.