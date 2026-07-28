Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκιάθου - Αισθητός σε Σποράδες, Εύβοια, Αττική, παράλια Τουρκίας

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στις 22:17, ανοικτά της Σκιάθου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων, 20 χλμ βορειοανατολικά της Σκιάθου. Το εστιακό βάθος του υπολογίζεται στα 14,2 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή στις Σποράδες, στην Εύβοια ακόμα και σε περιοχές της Αττικής.

Λίγα λεπτά αργότερα, κατεγράφη και νέα σεισμική δόνηση στην ίδια περιοχή, μεγέθους 2,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχερτ.

Μάλιστα, ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμα και στα δυτικά παράλια της Τουρκίας.

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