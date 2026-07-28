Καλιφόρνια: Πέθαναν τα δύο νεογέννητα κόκκινα πάντα - Ανησυχία για το απειλούμενο είδος

Ο θάνατος και των δύο νεογνών, συνέβη με διαφορά 6 ημερών - Περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί η αιτία

Δέσποινα Σοφιανίδου

Καλιφόρνια: Πέθαναν τα δύο νεογέννητα κόκκινα πάντα - Ανησυχία για το απειλούμενο είδος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο νεογέννητα κόκκινα πάντα πέθαναν στον ζωολογικό κήπο της Σάντα Μπάρμπαρα μέσα σε έξι ημέρες, με την αιτία θανάτου να παραμένει υπό διερεύνηση.
  • Το πρώτο νεογνό βρέθηκε νεκρό λόγω μη σίτισης από τη μητέρα, ενώ το δεύτερο πέθανε παρά την εντατική κτηνιατρική φροντίδα.
  • Το κόκκινο πάντα έχει υψηλό ποσοστό παιδικής θνησιμότητας κοντά στο 40% και θεωρείται απειλούμενο είδος από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.
  • Οι τελευταίες γεννήσεις κόκκινων πάντα στον ζωολογικό κήπο της Σάντα Μπάρμπαρα έγιναν το 1993, τονίζοντας τη σημασία των προγραμμάτων διατήρησης.
  • Το θηλυκό πάντα Ruby επανεντάχθηκε με επιτυχία στο περιβάλλον της μαζί με τον Raj, και η επόμενη προσπάθεια αναπαραγωγής θα γίνει την επόμενη σεζόν.
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Ο ζωολογικός κήπος της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε τον θάνατο των δύο νεογνών κόκκινων πάντα που γεννήθηκαν στις εγκαταστάσεις του στις αρχές Ιουλίου του 2026, απογόνων της θηλυκής Ruby και του αρσενικού Raj.

Ο θάνατος και των δύο νεογνών, που συνέβη στις 21 και 27 Ιουλίου, επηρεάζει τις διεθνείς προσπάθειες διατήρησης και αναπαραγωγής του είδους, σύμφωνα με πληροφορίες του ιδρύματος που αναμεταδόθηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως το NBC News.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Ζωολογικού Κήπου της Σάντα Μπάρμπαρα, το δεύτερο νεογνό πέθανε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, αφού έλαβε εντατική κτηνιατρική φροντίδα, υποβοηθούμενη σίτιση και συνεχή παρακολούθηση.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου βρήκε το πρώτο νεογνό νεκρό στις 21 Ιουλίου, αφού διαπίστωσε ότι δεν τρεφόταν από τη μητέρα του. Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε ότι η αιτία θανάτου και των δύο νεογνών εξακολουθεί να διερευνάται και ότι πραγματοποιήθηκε νεκροψία για να προσδιοριστούν επιπλέον παράγοντες. Μια προκαταρκτική νεκροψία αποκάλυψε την παρουσία υγρού γύρω από την καρδιά και πνευμονική συμφόρηση σε ένα από τα νεογνά, αν και αναμένονται επιπλέον αποτελέσματα

Το κόκκινο πάντα αντιμετωπίζει υψηλό ποσοστό παιδικής θνησιμότητας, κοντά στο 40%, σύμφωνα με στοιχεία ιδρυμάτων και οργανώσεων όπως το World Wildlife Fund (WWF). Το είδος, που κατάγεται από τα δάση των Ιμαλαΐων και της νότιας Κίνας, έχει χαρακτηριστεί ως απειλούμενο από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Οι τελευταίες γεννήσεις κόκκινων πάντα στον Ζωολογικό Κήπο της Σάντα Μπάρμπαρα χρονολογούνται από το 1993, γεγονός που ενισχύει τη σημασία των προγραμμάτων διατήρησης.

Μετά τους θανάτους ο Ζωολογικός Κήπος της Σάντα Μπάρμπαρα ανακοίνωσε ότι το θηλυκό Ruby επανεντάχθηκε στο περιβάλλον διαβίωσής της μαζί με τον Raj και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η επόμενη προσπάθεια αναπαραγωγής θα πραγματοποιηθεί την επόμενη σεζόν, καθώς τα κόκκινα πάντα έχουν ετήσιο αναπαραγωγικό κύκλο.

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