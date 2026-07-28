Έγκλημα στη Σύρο: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 42χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης

Snapshot Ο 42χρονος εργολάβος τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό μετά από διχογνωμία ανακριτή και εισαγγελέα, με την τελική απόφαση να αναμένεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών Σύρου.

Ο 42χρονος υποστηρίζει ότι η δολοφονία της 41χρονης διασώστριας ήταν άμυνα σε απειλητική κίνηση της τελευταίας προς τη σύζυγό του και τον ίδιο.

Η 30χρονη σύζυγος του κατηγορούμενου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τακτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με την εκδοχή του 42χρονου, η 41χρονη μπήκε στο σπίτι με ορμή και επιτέθηκε με μαχαίρι πρώτα στη σύζυγό του και μετά σε εκείνον, αναγκάζοντάς τον να αντιδράσει.

Η 30χρονη σύζυγος κατέθεσε ότι είδε τη διασώστρια να κρατά μαχαίρι και θεώρησε ότι απειλούσε τη ζωή της, γι’ αυτό φώναζε προς εκείνη. Snapshot powered by AI

Σε κατ' οίκον περιορισμό τέθηκε ο 42χρονος στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στη Σύρο έπειτα από διχογνωμία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα. Για την ποινική του μεταχείρηση αναμένεται να αποφασίσει το συμβούλιο πλημμελειοδικών Σύρου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης, η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την εμφάνιση κάθε 1η του μηνός στο ΑΤ της περιοχής της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 42χρονος εργολάβος επιμένει στην εκδοχή της άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η πράξη του ήταν αποτέλεσμα φόβου και αντίδρασης σε μια απειλητική κίνηση. Όπως ανέφερε στην απολογία του, χτύπησε την 41χρονη με το μαχαίρι που κρατούσε την ώρα που έτρωγε και στη συνέχεια την καταδίωξε.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι, πλησίασε και της σήκωσε την κουκούλα προκειμένου να δει ποια ήταν. Όπως είπε, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για μία γνωστή του, τη Δέσποινα, καθώς δεν την αναγνώρισε αμέσως, και όταν κατάλαβε ότι ήταν η 41χρονη διασώστρια σοκαρίστηκε.

Σύμφωνα με το cyclades24 υποστήριξε:

“Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 41χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της.

Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι αυτό δεν άκουσε συνομιλίες.

Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω“.

Την ίδια ώρα, η 30χρονη σύντροφός του περιέγραψε στους δικαστικούς λειτουργούς τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Όπως φέρεται να ανέφερε, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και αντίκρισε τη διασώστρια να κρατά μαχαίρι στο χέρι. Θεώρησε ότι απειλούσε την ίδια και άρχισε να της φωνάζει.

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