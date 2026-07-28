Σύρος-δολοφονία 41χρονης: Νέα αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Snapshot Η μεταγωγή των κατηγορουμένων για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο καθυστερεί λόγω νέας αναπαράστασης στον τόπο του εγκλήματος.

Η αναπαράσταση πραγματοποιείται στην Άνω Σύρο με τη συμμετοχή αστυνομικών και δικαστικών Αρχών.

Η καθυστέρηση αφορά την προθεσμία που είχαν οι κατηγορούμενοι για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Οι Αρχές προσπαθούν να διευκρινίσουν κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα πριν τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης.

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Καθυστέρησε η μεταγωγή των κατηγορούμενων για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, ενώπιον των δικαστικών Αρχών, καθώς έλαβε χώρα νέα αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το CycladesLive.gr, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο εκ νέου αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, στην Άνω Σύρο, παρουσία των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών Αρχών.

Η νέα αυτή διαδικασία καθυστέρησε τη μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων στα δικαστήρια, που ήταν προγραμματισμένη για τις 12:00, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, μετά την προθεσμία που είχαν λάβει για σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου.

Οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν μέσα και έξω από την κατοικία, πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης.

Σε εξέλιξη η κηδεία της Βάγγυς

Την ίδια στιγμή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου τελείται η εξόδιος ακολουθία της 41χρονης διασώστριας σε κλίμα οδύνης.

Νωρίτερα, η οικογένεια της θανούσης, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η δικηγόρος της, Μαρία Καζαντζάκη «αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί».

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