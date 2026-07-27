Σύρος: Της τρύπησε τον θώρακα με μια μαχαιριά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη 41χρονη

Ένα χτύπημα στον θώρακα δέχθηκε η 41χρονη διασώστρια, της τρύπησε τον πνεύμονα

Κατερίνα Ρίστα

Σύρος: Της τρύπησε τον θώρακα με μια μαχαιριά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη 41χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 41χρονη διασώστρια στη Σύρο κατέληξε από μία μαχαιριά που τρύπησε τον πνεύμονα της.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η αιτία θανάτου ήταν κακώσεις θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, πιθανότατα μαχαίρι.
  • Οι δύο συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη 28/7 και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη και συνέργεια.
  • Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο της ληστείας, παρά τον προβληματισμό για το γεγονός ότι το περιστατικό έγινε σε δημόσιο χώρο και ώρα με έντονη κίνηση.
  • Η κηδεία της Βάγγυς Ζαγοριανού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/7 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
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Ένα χτύπημα ήταν αρκετό για να αφαιρέσει τη ζωή της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της Βάγγυς Ζαγοριανού έδειξε ότι κατέληξε από τρύπημα στον πνεύμονα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου είναι οι κακώσεις θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, πιθανότατα μαχαίρι, σημειώνοντας πως η θανούσα δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, καθώς της τρύπησε τον πνεύμονα.

Την Τρίτη η απολογία του ζεύγους

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη (28/7) στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ οι Αρχές επιμένουν στο σενάριο της ληστείας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό. Κι αυτό γιατί αν όντως ισχύει το παραπάνω σενάριο, είναι απορίας άξιο το πώς η 41χρονη αποφάσισε να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη, με το φως της ημέρας (17:00) και με πολύ κόσμο να πηγαινοέρχεται από το σημείο.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του 42χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη σύζυγό του.

Την Τρίτη και η κηδεία της Βάγγυς

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την Ευαγγελία (Βάγγυ) Ζαγοριανού, το μεσημέρι της Τρίτης (28/7). Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου ,ενώ η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 12:00.

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