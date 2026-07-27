Σύρος: Της τρύπησε τον θώρακα με μια μαχαιριά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη 41χρονη

Snapshot Η 41χρονη διασώστρια στη Σύρο κατέληξε από μία μαχαιριά που τρύπησε τον πνεύμονα της.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η αιτία θανάτου ήταν κακώσεις θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, πιθανότατα μαχαίρι.

Οι δύο συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη 28/7 και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη και συνέργεια.

Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο της ληστείας, παρά τον προβληματισμό για το γεγονός ότι το περιστατικό έγινε σε δημόσιο χώρο και ώρα με έντονη κίνηση.

Η κηδεία της Βάγγυς Ζαγοριανού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/7 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Snapshot powered by AI

Ένα χτύπημα ήταν αρκετό για να αφαιρέσει τη ζωή της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της Βάγγυς Ζαγοριανού έδειξε ότι κατέληξε από τρύπημα στον πνεύμονα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου είναι οι κακώσεις θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, πιθανότατα μαχαίρι, σημειώνοντας πως η θανούσα δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, καθώς της τρύπησε τον πνεύμονα.

Την Τρίτη η απολογία του ζεύγους

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη (28/7) στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ οι Αρχές επιμένουν στο σενάριο της ληστείας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό. Κι αυτό γιατί αν όντως ισχύει το παραπάνω σενάριο, είναι απορίας άξιο το πώς η 41χρονη αποφάσισε να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη, με το φως της ημέρας (17:00) και με πολύ κόσμο να πηγαινοέρχεται από το σημείο.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του 42χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη σύζυγό του.

Την Τρίτη και η κηδεία της Βάγγυς

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την Ευαγγελία (Βάγγυ) Ζαγοριανού, το μεσημέρι της Τρίτης (28/7). Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου ,ενώ η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 12:00.

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