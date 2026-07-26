Σύρος: Δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις το ζευγάρι στην αναπαράσταση - Ισχυρίζονται ότι ήταν σε αυτοάμυνα

Ο 41χρονος ισχυρίστηκε πως όταν η γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, είδε κάποιον να της επιτίθεται

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Σύρος: Δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις το ζευγάρι στην αναπαράσταση - Ισχυρίζονται ότι ήταν σε αυτοάμυνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην αναπαράσταση του περιστατικού στη Σύρο, το ζευγάρι δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις και ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα κατά την απόπειρα ληστείας.
  • Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και η 30χρονη σύζυγός του για συνέργεια, με προθεσμία απολογίας την ερχόμενη Τρίτη.
  • Κάμερες ασφαλείας επιβεβαιώνουν μέρος των ισχυρισμών του ζευγαριού, ενώ βρέθηκαν στον χώρο αντικείμενα όπως λοστός και αεροβόλο στο σακίδιο της 42χρονης.
  • Οι Αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τα κίνητρα της 42χρονης, όπως πρόβλημα εξάρτησης ή άγνωστη σχέση με το ζευγάρι.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται σε κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα αίτια της δολοφονίας.
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Τρίωρη αναπαράσταση στον τόπο που δολοφονήθηκε η διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, σε μια προσπάθεια των αρχών να ρίξουν φως στο τι οδήγησε τελικά, τον 41χρονο άνδρα να μαχαιρώσει πισώπλατα το θύμα.

Η αναπαράσταση πραγματοποιήθηκε παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τα γεγονότα. Από την αναπαράσταση του περιστατικού δεν προέκυψαν αντιφάσεις μεταξύ του 41χρονου και της 30χρονης ως προς την περιγραφή των γεγονότων και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, εξελίχθηκε το μοιραίο επεισόδιο. Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν στον ισχυρισμό ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Στο ζευγάρι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Ειδικότερα, ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Ο άνδρας, μάλιστα, ισχυρίστηκε πως όταν η γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, είδε κάποιον να της επιτίθεται. Τότε, όπως είπε, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε στη διασώστρια. Την ίδια στιγμή, η σύζυγος του 41χρονου είπε πως την ημέρα που συνέβησαν όλα είχε διαπιστώσει πως την παρακολουθούσε ένα αυτοκίνητο.

Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

Την προσεχή Τρίτη (28/07) αναμένεται να απολογηθούν ο 41χρονος και η 30χρονη σύντροφός του για την υπόθεση, για την οποία προκύπτουν νέα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Σύμφωνα με την εκδοχή του 41χρονου, ο ίδιος δεν κατάλαβε πως το άτομο που βρισκόταν μπροστά του ήταν γυναίκα, αλλά θεωρούσε ότι ήταν άνδρας. Υποστήριξε, επίσης, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του άρχισαν να φωνάζουν πως είχε μπει κλέφτης στο σπίτι.

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις κινήσεις της 42χρονης, η οποία έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και χτύπησε το κουδούνι. Το υλικό, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό μέρος των ισχυρισμών του ζευγαριού, ενώ, κατά την αναπαράσταση στον τόπο του περιστατικού οι δύο κατηγορούμενοι δεν υπέπεσαν σε αντιφάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς το σενάριο της ληστείας δημιουργεί ερωτήματα. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να απαντήσουν γιατί η 42χρονη, η οποία βρισκόταν στη Σύρο για διακοπές, επέλεξε να φορέσει το παντελόνι εργασίας της με τους ανακλαστήρες, να μεταβεί στις 17:00 σε πολυσύχναστη γειτονιά και να χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού, εάν πράγματι ο στόχος της ήταν η ληστεία.

Στο σακίδιο που είχε μαζί της, βρέθηκαν ένας λοστός και ένα αεροβόλο, στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και απόπειρα ληστείας που είχε σημειωθεί στο ίδιο σπίτι περίπου 10 ημέρες πριν από το φονικό περιστατικό, σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη που μίλησε στο ACTION24.

Άγνωστοι είχαν προσπαθήσει να εισβάλλουν στην κατοικία του ζευγαριού αναζητώντας σημαντικό χρηματικό ποσό. Ο 41χρονος, ωστόσο, είχε αποθηκεύσει τα χρήματα σε φοριαμό με λουκέτο, με αποτέλεσμα οι δράστες να φύγουν χωρίς να πάρουν κάτι.

Την περίοδο εκείνη, η 42χρονη βρισκόταν ξανά στο νησί με άδεια, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της σύμπτωσης, όπως ανέφερε ο Καλλιακμάνης.

Πλέον, οι αστυνομικοί εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τα κίνητρα της 42χρονης:

– Να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα εξάρτησης, το οποίο είχε καταφέρει να κρατήσει κρυφό από την οικογένεια και το περιβάλλον της.

– Να υπήρχε κάποια σχέση ή σύνδεση με το ζευγάρι, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να διαδταματίσουν τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές τόσο του ζευγαριού, όσο και της 42χρονης. Οι Αρχές εξετάζουν συνομιλίες, επαφές και ιστορικό αναζητήσεων, προκειμένου να φωτίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στη μοιραία συνάντηση και να εξακριβώσουν τα πραγματικά αίτια πίσω από την υπόθεση.

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