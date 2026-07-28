Σύρος: «Την κυνήγησε 70 μέτρα για να την σκοτώσει» - Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 41χρονη Βάγγυ

Η 41χρονη Βάγγυ Ζαγοριανού δολοφονήθηκε από μαχαιριά που της κατάφερε ο 42χρονος φερόμενος δράστης, ο οποίος την καταδίωξε 50-70 μέτρα από το σπίτι του.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Σύρος: «Την κυνήγησε 70 μέτρα για να την σκοτώσει» - Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 41χρονη Βάγγυ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 41χρονη Βάγγυ Ζαγοριανού δολοφονήθηκε από μαχαιριά που της κατάφερε ο 42χρονος φερόμενος δράστης, ο οποίος την καταδίωξε 50-70 μέτρα από το σπίτι του.
  • Η οικογένεια και η δικηγόρος της αμφισβητούν ότι ο δράστης ενήργησε εν αμύνη, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση ήταν επιθετική και όχι αμυντική.
  • Βίντεο δείχνει τη θανούσα να φεύγει γρήγορα και χωρίς σημάδια τραυματισμού από το σπίτι, γεγονός που αμφισβητεί την εκδοχή της μαχαιριάς εντός της οικίας.
  • Ο δράστης φέρεται να πέταξε καρέκλα και να καταδίωξε τη Βάγγυ κρατώντας μαχαίρι, πριν της καταφέρει το θανατηφόρο χτύπημα εκτός κατοικίας.
  • Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώνει ότι η μαχαιριά προκάλεσε τη διάτρηση του πνεύμονα και ήταν η αιτία θανάτου της.
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Σήμερα η οικογένεια της Βάγγυς Ζαγοριανού θα τη συνοδεύσει στην τελευταία της κατοικία. Η 41χρονη που δολοφονήθηκε από μια μαχαιριά που της κατάφερε ο 42χρονος κηδεύεται στις 14:00 στη Σύρο, ενώ δύο ώρες νωρίτερα ο δολοφόνος και η σύζυγός του, απολογούνται για το έγκλημα.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Καζαντζάκη εκφράζει πολλά ερωτήματα για το πώς προκύπτει ότι ο δολοφόνος ήταν εν αμύνη και παραθέτει μια σειρά από επιχειρήματα, που αποδεικνύουν ότι ο 42χρονος την καταδίωξε 50 με 70 μέτρα από το σπίτι του και την σκότωσε με μία μαχαιριά, η οποία της τρύπησε τον πνεύμονα.

Η κυρία Καζαντζάκη τονίζει ότι «ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).

Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης».

Αν είχε μαχαιρωθεί εντός της οικίας δεν θα έκανε σπριντ

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού.

Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Την καταδίωξε πετώντας της καρέκλα και κρατώντας μαχαίρι

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

Άκρως επιθετικό το χτύπημα, σε καμία περίπτωση αμυντικό

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί».

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