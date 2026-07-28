Σύρος: Η εισβολή στο σπίτι του δράστη λίγες ημέρες πριν το φονικό - Γι' αυτό είχε βάλει κάμερες

Snapshot Πριν από το φονικό στη Σύρο, το σπίτι του δράστη είχε πέσει θύμα διάρρηξης χωρίς κλοπή αντικειμένων, κάτι που θεωρήθηκε μήνυμα.

Ο δράστης τοποθέτησε κάμερες εξωτερικά του σπιτιού του λίγες μέρες μετά τη διάρρηξη, οι οποίες κατέγραψαν την επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία θεωρεί πιθανό κίνητρο τη ληστεία, παρότι αυτό δεν εξηγεί τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του δράστη.

Η διασώστρια που δέχτηκε την επίθεση φαίνεται να ήταν στόχος λόγω της σχέσης της με τη σύζυγο του δράστη.

Δράστης και θύμα γνωρίζονταν από πολύ μικρά παιδιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb λίγες μέρες πριν την επίθεση το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι - στόχο είχε πέσει θύμα διάρρηξης.

Συγκεκριμένα άγνωστος ή άγνωστοι είχαν εισβάλλει στο σπίτι, είχαν αναστατώσει το χώρο ωστόσο δεν έλειπε τίποτα από τα δωμάτια, ούτε κοσμήματα, ούτε χρήματα. Μία κίνηση που εκτιμήθηκε από την ασφάλεια ως "μήνυμα".

Λίγες μέρες μετά τη διάρρηξη ο δράστης τοποθέτησε κάμερες στο εξωτερικό του σπιτιού του. Είναι οι κάμερες αυτές που έχουν καταγράψει τη σοκαριστικη επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ.

Σήμερα οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να δώσουν εξηγήσεις και διευκρινήσεις για το συμβάν.

Μέχρι τώρα σύμφωνα με την αστυνομία το πιθανότερο κίνητρο είναι η ληστεία κάτι που προφανώς δεν μπορεί να "δένει". Ποιος ληστής χτυπάει την πόρτα για να εισβάλλει στο χώρο; Στόχος της διασώστριας φαίνεται να ήταν η σύζυγος του δράστη ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα γνωρίζονταν από πολύ μικρά παιδιά

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