Το 1989 εταιρεία έθαψε 7.000 υπολογιστές σε χωματερή : 37 χρόνια μετά έγινε τεχνολογικός κολοσσός

Το 1989, η Apple πήρε μια ασυνήθιστη για τα δεδομένα της τεχνολογίας απόφαση, έθαψε σε χωματερή της Γιούτα των ΗΠΑ περισσότερα από 7.000 ολοκαίνουργια Apple Lisa, έναν επαναστατικό αλλά εμπορικά αποτυχημένο υπολογιστή.

Ο Apple Lisa κυκλοφόρησε το 1983 και αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ιστορία των προσωπικών υπολογιστών. Ήταν από τους πρώτους εμπορικούς υπολογιστές που απευθύνονταν σε επιχειρήσεις και διέθεταν γραφικό περιβάλλον χρήστη και ποντίκι. Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, ήταν η τιμή του. Κόστιζε σχεδόν 10.000 δολάρια εκείνη την εποχή, ποσό που περιόρισε σημαντικά τη ζήτηση και οδήγησε τελικά σε εμπορική αποτυχία.

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