Λάρισα: 21χρονος μαχαίρωσε υπεύθυνο μπαρ επειδή τον έβγαλε από το κατάστημα

Snapshot 21χρονος στη Λάρισα μαχαίρωσε 39χρονο υπεύθυνο μπαρ επειδή τον έβγαλε από το κατάστημα.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο 21χρονος συνελήφθη λίγες ώρες μετά το περιστατικό από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο τραυματίστηκε ο 39χρονος δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό επεισόδιο με θύμα έναν 39χρονο υπεύθυνο καταστήματος σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Λάρισα, με την αστυνομία να συλλαμβάνει λίγες ώρες αργότερα έναν 21χρονο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Όπως αναφέρει το kosmoslarissa.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε μπαρ της περιοχής. Ο 21χρονος φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες πελατών, να είχε προκαλέσει αναστάτωση, με αποτέλεσμα ο υπεύθυνος του καταστήματος να του ζητήσει να αποχωρήσει και τελικά να τον οδηγήσει έξω από το μπαρ.

Ο νεαρός απομακρύνθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, επέστρεψε έπειτα από λίγη ώρα στο κατάστημα. Τότε ο 39χρονος τού ζήτησε εκ νέου να φύγει. Ακολούθησε η επίθεση, με τον 21χρονο να φέρεται ότι τραυμάτισε τον υπεύθυνο με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στο αριστερό ημιθωράκιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά το περιστατικό ο 21χρονος τράπηκε σε φυγή, όμως αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στην οδό Γεωργιάδου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, η οποία σχημάτισε σε βάρος του 21χρονου δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο τραυματίστηκε ο 39χρονος.

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