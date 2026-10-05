Νέα τεχνολογία μπορεί να αλλάξει την ανακύκλωση πλαστικών - Η Meta επενδύει στη νέα λύση

Μια νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη υποδομών που θα μπορούν να μετατρέπουν δύσκολα ανακυκλώσιμα πλαστικά σε υλικό υψηλής ποιότητας για την παραγωγή νέων προϊόντων

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Νέα τεχνολογία μπορεί να αλλάξει την ανακύκλωση πλαστικών - Η Meta επενδύει στη νέα λύση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Meta υπέγραψε πολυετή συμφωνία με τη MacroCycle Technologies για την ανάπτυξη τεχνολογίας που μετατρέπει δύσκολα ανακυκλώσιμα πλαστικά σε υλικά υψηλής ποιότητας.
  • Η τεχνολογία SolvoGenesis της MacroCycle χρησιμοποιεί χημικές μεθόδους για να επαναφέρει τα πλαστικά στην αρχική τους μορφή, μειώνοντας έως και 80% την ενέργεια που απαιτείται για την ανακύκλωση.
  • Η μέθοδος επιτρέπει την επεξεργασία μικτών και μολυσμένων πλαστικών αποβλήτων, όπως το PET, αυξάνοντας την ποσότητα υλικού που μπορεί να ανακυκλωθεί.
  • Η διαδικασία μειώνει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά 50%-70% σε σχέση με άλλες χημικές ή βιολογικές μεθόδους ανακύκλωσης.
  • Η συνεργασία περιλαμβάνει χρήση περιβαλλοντικών πιστοποιητικών (EACs) για την προώθηση της ζήτησης ανακυκλωμένων υλικών και τη δημιουργία νέων υποδομών με δυναμικότητα 5.000 τόνων ανακυκλωμένου PET ετησίως.
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Μια νέα τεχνολογία που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ανακυκλώνονται τα πλαστικά έρχεται στο προσκήνιο, καθώς η Meta προχωρά σε πολυετή συμφωνία με τη MacroCycle Technologies, μια startup που αναπτύσσει νέες μεθόδους για την επαναφορά πλαστικών αποβλήτων σε υλικά υψηλής ποιότητας.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων υποδομών ανακύκλωσης και, σύμφωνα με τη MacroCycle, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ενέργειας που απαιτείται για την επεξεργασία των πλαστικών, αλλά και της εξάρτησης από ορυκτές πρώτες ύλες.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η τεχνολογία στοχεύει και σε πλαστικά απόβλητα που σήμερα είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν μέσω της συμβατικής μηχανικής ανακύκλωσης.

Μια διαφορετική προσέγγιση στο πλαστικό

Η MacroCycle Technologies ιδρύθηκε το 2023 στο Cambridge της Μασαχουσέτης από τον Stwart Peña Feliz και τον Jan-Georg Rosenboom και δραστηριοποιείται στον χώρο της κυκλικότητας των πλαστικών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνολογία SolvoGenesis, η οποία χρησιμοποιεί χημικές μεθόδους και επιλεκτικά μη τοξικά αντιδραστήρια, με στόχο να επαναφέρει πλαστικά απόβλητα στην αρχική τους, υψηλής ποιότητας μορφή.

Η λογική πίσω από τη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανακύκλωση: αντί το υλικό να υποβαθμίζεται κάθε φορά που περνά από έναν νέο κύκλο, στόχος είναι τα συστατικά του να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Έως και 80% λιγότερη ενέργεια, σύμφωνα με την εταιρεία

Σύμφωνα με τη MacroCycle, η διαδικασία SolvoGenesis μπορεί να καταναλώνει έως και 80% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με άλλες μεθόδους ανακύκλωσης.

Παράλληλα, περιορίζει την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες που προέρχονται από ορυκτές πηγές, καθώς επιδιώκει να δώσει νέα ζωή σε πλαστικά που ήδη βρίσκονται στον κύκλο των αποβλήτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα επεξεργασίας μικτών ή μολυσμένων πλαστικών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν μία από τις προκλήσεις για τη συμβατική μηχανική ανακύκλωση.

Στην περίπτωση του PET, του πλαστικού που χρησιμοποιείται ευρέως σε μπουκάλια, συσκευασίες και άλλες εφαρμογές, η δυνατότητα επεξεργασίας τέτοιων αποβλήτων θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά την ποσότητα του υλικού που μπορεί να επιστρέψει στην παραγωγή.

Το μεγάλο στοίχημα είναι να επιστρέφει ξανά στην παραγωγή

Η διατήρηση της ποιότητας του ανακυκλωμένου υλικού αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα στην ανακύκλωση πλαστικών.

Όταν ένα υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητάς του, αυξάνονται οι δυνατότητες για περισσότερους κύκλους ανακύκλωσης.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να πετύχει η τεχνολογία της MacroCycle, μετατρέποντας το πλαστικό από ένα απόβλητο που δύσκολα αξιοποιείται σε πρώτη ύλη για νέα προϊόντα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μέθοδος μπορεί επίσης να μειώσει κατά 50% έως 70% τις κεφαλαιουχικές δαπάνες σε σχέση με ανταγωνιστικές χημικές ή βιολογικές μεθόδους ανακύκλωσης.

Στο επίκεντρο και τα περιβαλλοντικά πιστοποιητικά

Η συμφωνία Meta και MacroCycle δεν αφορά μόνο την ίδια την τεχνολογία, αλλά και τη δημιουργία ενός οικονομικού μοντέλου που θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για ανακυκλωμένα υλικά.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο έχουν τα Environmental Attribute Certificates (EACs), δηλαδή πιστοποιητικά που συνδέονται με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της παραγωγής ανακυκλωμένου υλικού.

Η MacroCycle αναμένεται αρχικά να εκδίδει τα πιστοποιητικά, μετά από επαλήθευση της παραγωγής ανακυκλωμένου PET, ενώ η Meta θα τα αγοράζει στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να περιορίσει τις εκπομπές που συνδέονται με τη χρήση πλαστικών.

Ο στόχος είναι η δημιουργία μεγαλύτερης ζήτησης για υλικά με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα και, ταυτόχρονα, η προσέλκυση επενδύσεων σε νέες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της συνεργασίας, η νέα εγκατάσταση που θα αναπτυχθεί θα έχει δυνατότητα παραγωγής περίπου 5.000 τόνων ανακυκλωμένου PET ετησίως.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς ένα μοντέλο στο οποίο το πλαστικό δεν αντιμετωπίζεται ως υλικό μιας χρήσης, αλλά ως πρώτη ύλη που μπορεί να επιστρέφει ξανά και ξανά στην παραγωγική διαδικασία.

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