Snapshot Δημοσιογράφος του Bloomberg αποκλείστηκε από τριμερή συνάντηση λόγω ερώτησης για τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Η ερώτηση αφορούσε την πίστη του Τζένσεν Χουάνγκ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε τη συμμετοχή της δημοσιογράφου, αλλά οι κινεζικές Αρχές δεν αντέδρασαν.

Η κινεζική κυβέρνηση χαρακτήρισε το φωνάζειν ερωτήσεων ως αγενή συμπεριφορά. Snapshot powered by AI

Δημοσιογράφος του Bloomberg αποκλείστηκε από την τριμερή συνάντηση από τις κινεζικές Αρχές, επειδή απηύθυνε ερώτηση σχετικά με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με αναφορά που κοινοποιήθηκε στους δημοσιογράφους, η ερώτηση που φώναξε η δημοσιογράφος ήταν η εξής:

«Κύριε πρόεδρε Τραμπ, υπήρξε ο Τζένσεν Χουάνγκ άπιστος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες;»

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος παρενέβη υπέρ της συμμετοχής της δημοσιογράφου στην τριμερή συνάντηση, ωστόσο οι Κινέζοι αξιωματούχοι παρέμειναν ανυποχώρητοι και αρνήθηκαν να ανακαλέσουν την απόφαση αποκλεισμού της.

Από την πλευρά της, η κινεζική κυβέρνηση ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι το να φωνάζουν ερωτήσεις θεωρείται εξαιρετικά αγενής συμπεριφορά.

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