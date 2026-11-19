Η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague συνεχίζεται με τα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής. Σήμερα, στις 20:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Κάουνας τη Ζαλγκίρις και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά τις 2 ήττες από την Μπαρτσελόνα και την Βίρτους Μπολόνια.

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Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις Κάουνας

Ματίας Λεσόρτ – Συνολικά Ριμπάουντ 9+Κέντρικ Ναν – Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 3+Πρώτος Σκόρερ Σιλβέν ΦρανσίσκοΝάιτζελ Χέις Ντέιβις – Σύνολο Πόντων 14+Γκερσόν Γιαμπουσέλε – Συνολικά Ριμπάουντ 7+Ο Παναθηναϊκός να νικήσει, ο Σιλβέν Φρανσίσκο να δώσει 4+ ασίστ και ο Ματίας Λεσόρτ να πάρει 7+ ριμπάουντΟ Παναθηναϊκός να νικήσει, ο Κέντρικ Ναν να πετύχει 20+ πόντους & ο Σιλβέν Φρανσίσκο να δώσει 4+ ασίστ

Σούπερ προσφορά* για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός, μετά τη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, υποδέχεται, αύριο στις 21:15, τη Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο μία ακόμα επιτυχία που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

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