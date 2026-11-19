Snapshot Δύο άτομα, ηλικίας 33 και 28 ετών, κατηγορούνται για τέσσερις κλοπές και τέσσερις απόπειρες διαρρήξεων σε κατοικίες στα Χανιά μέσα σε πέντε μήνες.

Η συνολική λεία από τις τέσσερις διαρρήξεις ανέρχεται σε 95.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας χρήματα και κοσμήματα.

Η έρευνα διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, που συνεχίζει την προανάκριση.

Η δράση των κατηγορουμένων εκτείνεται από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. Snapshot powered by AI

Λεία που αγγίζει τις 95.000 ευρώ αποκόμισαν δύο άτομα από τη δράση τους σε κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, όπου μέσα σε διάστημα πέντε μηνών φέρονται να πραγματοποίησαν σειρά κλοπών και διαρρήξεων, βάζοντας στο στόχαστρο σπίτια και αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Πρόκειται για έναν 33χρονο και μία 28χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, έπειτα από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η δράση τους φέρεται να εκτείνεται από τον Φεβρουάριο έως και τον περασμένο Ιούνιο. Σε αυτό το διάστημα αποδίδονται στους δύο συνολικά οκτώ περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε κατοικίες: τέσσερις ολοκληρωμένες κλοπές και τέσσερις απόπειρες.

Από τις τέσσερις διαρρήξεις αφαιρέθηκαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 95.000 ευρώ, ποσό που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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