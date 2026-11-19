Σε μια πόλη όπου τα πλαστικά απορρίμματα φράζουν συχνά τους αγωγούς και επιβαρύνουν την αστική ρύπανση, ένας νεαρός άνδρας βρήκε έναν εμπνευσμένο τρόπο να μετατρέψει τα πεταμένα μπουκάλια σε κάτι πολύτιμο... ένα ζεστό γεύμα. Μέσα από την πρωτοβουλία «Buy Food with Plastic», ο 27χρονος κοινωνικός επιχειρηματίας Σάκτι Γιαντάβ από τη Βομβάη αντιμετωπίζει δύο επίμονες προκλήσεις ταυτόχρονα: τη ρύπανση από πλαστικό και την πείνα.

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