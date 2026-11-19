Βομβάη: 27χρονος μετατρέπει 20 μπουκάλια σε φαγητό στον αγώνα του κατά της πείνας και της σπατάλης
Ο 27χρονος βρήκε έναν έξυπνο τρόπο να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την πείνα και τα σκουπίδια
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Σε μια πόλη όπου τα πλαστικά απορρίμματα φράζουν συχνά τους αγωγούς και επιβαρύνουν την αστική ρύπανση, ένας νεαρός άνδρας βρήκε έναν εμπνευσμένο τρόπο να μετατρέψει τα πεταμένα μπουκάλια σε κάτι πολύτιμο... ένα ζεστό γεύμα. Μέσα από την πρωτοβουλία «Buy Food with Plastic», ο 27χρονος κοινωνικός επιχειρηματίας Σάκτι Γιαντάβ από τη Βομβάη αντιμετωπίζει δύο επίμονες προκλήσεις ταυτόχρονα: τη ρύπανση από πλαστικό και την πείνα.
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