Snapshot Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να καταγγέλλουν ηλεκτρονικά περιστατικά διαφθοράς και κακοδιοίκησης στο Δημόσιο μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Οι καταγγελίες διαχειρίζονται από Συμβούλους Ακεραιότητας και, ανάλογα με την περίπτωση, διαβιβάζονται σε πειθαρχικές ή εισαγγελικές αρχές και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Οι καταγγέλλοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξη της καταγγελίας τους και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση.

Η διαδικασία υποβολής καταγγελίας γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς ανάγκη επίσκεψης σε δημόσια υπηρεσία και περιλαμβάνει τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία.

Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στον νόμο 5293/2026 και στοχεύει σε ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη με βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Snapshot powered by AI

Τη δυνατότητα να καταγγέλλουν ηλεκτρονικά περιστατικά διαφθοράς και κακοδιοίκησης στις δημόσιες υπηρεσίες, να παρακολουθούν την εξέλιξη της καταγγελίας τους και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση αποκτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική ρύθμιση του νόμου 5293/2026 για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, που εισηγήθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και η οποία τίθεται σε εφαρμογή με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και της Διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΦΕΚ Β΄ 6843/16.11.2026). Με τον νόμο αυτό διευρύνθηκε ο ρόλος των Συμβούλων Ακεραιότητας, οι οποίοι μέχρι τότε υποστήριζαν τους δημοσίους υπαλλήλους σε ζητήματα δεοντολογίας και διακρίσεων, αναλαμβάνοντας επιπλέον την υποδοχή και συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών πολιτών.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Οι πολίτες θα μπορούν πλέον ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους για περιπτώσεις κακοδιοίκησης και διαφθοράς στο Δημόσιο, οι οποίες θα διαχειρίζονται από τον Σύμβουλο Ακεραιότητας, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση.

Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη τίθεται πλέον σε εφαρμογή, η οποία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης για τήρηση της νομιμότητας. Από τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο μέχρι την καθημερινή λειτουργία του Δημοσίου. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Αλλά συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και χειροπιαστά αποτελέσματα. Για ένα κράτος που λογοδοτεί και σέβεται τον πολίτη!».

Με τη νέα εφαρμογή, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες για περιστατικά όπως αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους, ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων, κακή εξυπηρέτηση και φαινόμενα διαφθοράς.

Οι καταγγελίες θα διαχειρίζονται από τους Συμβούλους Ακεραιότητας των δημόσιων φορέων, ενώ για τις υπηρεσίες που δεν διαθέτουν δικό τους Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας η αρμοδιότητα ασκείται από το αντίστοιχο Γραφείο του εποπτεύοντος φορέα. Εφόσον η καταγγελία αφορά πειθαρχικό παράπτωμα, διαβιβάζεται αμελλητί στον πειθαρχικώς προϊστάμενο του καταγγελλόμενου υπαλλήλου, ενώ αν αφορά ποινικό αδίκημα, στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία διαβιβάζεται και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ενώ ο Σύμβουλος Ακεραιότητας παρακολουθεί την πορεία διερεύνησής της.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι ο πολίτης θα γνωρίζει πλέον τι γίνεται με την καταγγελία του. Αντί να υποβάλλει ένα έγγραφο και στη συνέχεια να αναζητά την τύχη του από υπηρεσία σε υπηρεσία, θα μπορεί να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πορεία εξέτασής του και να λαμβάνει αιτιολογημένη απάντηση.

Πώς θα υποβάλλονται οι καταγγελίες

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία, με τέσσερα απλά βήματα:

1. Σύνδεση στην εφαρμογή: Ο πολίτης εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς ταυτοποίησης. Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας έχουν και τα νομικά πρόσωπα, μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους και με χρήση των κωδικών του νομικού προσώπου.

2. Περιγραφή του περιστατικού: Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον φορέα και την υπηρεσία που αφορά η καταγγελία, δηλώνει την ημερομηνία του συμβάντος, περιγράφει το περιστατικό και μπορεί να επισυνάψει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

3. Ηλεκτρονική υποβολή: Η καταγγελία καταχωρίζεται στην εφαρμογή και λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναγνώρισης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή της.

4. Παρακολούθηση και απάντηση: Ο αρμόδιος Σύμβουλος Ακεραιότητας παραλαμβάνει και διαχειρίζεται την καταγγελία, ενώ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πορεία εξέτασής της και να λαμβάνει αιτιολογημένη απάντηση. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας των καταγγελιών.

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