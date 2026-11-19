Snapshot Κατέρρευσε τμήμα γέφυρας πάνω από το κανάλι Μπάκρα στην πολιτεία Παντζάμπ της Ινδίας, παγιδεύοντας δύο φορτηγά.

Οι οδηγοί των φορτηγών διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Ένα από τα φορτηγά τυλίχθηκε στις φλόγες, αλλά η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Πατιάλα-Σανγκρούρ κοντά στο χωριό Πασιάνα.

Κάτοικοι είχαν προειδοποιήσει για κραδασμούς στη γέφυρα πριν την κατάρρευση, σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού με 35 χρόνια εμπειρίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στην Ινδία, όταν τμήμα γέφυρας πάνω από το κανάλι Μπάκρα κατέρρευσε την ώρα που δύο φορτηγά διέσχιζαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τα βαρέα οχήματα να εγκλωβιστούν στην κατεστραμμένη κατασκευή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Πασιάνα, στην περιοχή Πατιάλα της πολιτείας Παντζάμπ, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Πατιάλα με τη Σανγκρούρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, όταν υποχώρησε ξαφνικά τμήμα της γέφυρας, δημιουργώντας ένα μεγάλο κενό στο οδόστρωμα.

Τα δύο φορτηγά ακινητοποιήθηκαν μέσα στη διαλυμένη κατασκευή, με τμήματά τους να αιωρούνται πάνω από το κανάλι, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν στο νερό.

Από το ατύχημα δεν έχουν αναφερθεί νεκροί, ενώ οι δύο οδηγοί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που, σύμφωνα με τις τοπικές πληροφορίες, είναι ελαφρά.

A bridge over the Bhakra Canal collapsed this morning while two trucks were crossing it, leaving both hanging from the damaged structure.📍Patiala, Punjab, India. https://t.co/IEGlprXO4S — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 19, 2026

Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την κατάρρευση

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη όταν το ένα από τα δύο φορτηγά έπιασε φωτιά λίγη ώρα μετά την κατάρρευση.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα, αστυνομικοί και συνεργεία διάσωσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά και να απομακρύνουν τους εγκλωβισμένους.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Εικόνες και βίντεο από την περιοχή καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα φορτηγά να παραμένουν παγιδευμένα ανάμεσα στα παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα της γέφυρας.

Μάλιστα, μετά την κατάρρευση, νερά του καναλιού άρχισαν να περνούν πάνω από τμήματα της κατεστραμμένης κατασκευής, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

A bridge built by the National Highways Authority of India (NHAI) in 2016 over the Bhakra Canal on the Patiala-Sangrur highway in Punjab collapsed early Thursday, trapping two trucks on the damaged stretch. https://t.co/IlrS7xOPl9 — Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 19, 2026

«Οδηγώ φορτηγό 35 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή ενός από τους οδηγούς που βρέθηκαν πάνω στη γέφυρα τη στιγμή της κατάρρευσης.

Ο Σουχβίντερ Σινγκ, ο οποίος οδηγούσε φορτηγό φορτωμένο με άμμο, ανέφερε ότι είδε το άλλο όχημα να βυθίζεται στο τμήμα του οδοστρώματος που υποχωρούσε και προσπάθησε να σταματήσει απότομα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε στο πόδι.

«Οδηγώ φορτηγό εδώ και 35 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο», δήλωσε, περιγράφοντας το σοκ που υπέστη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι κάτοικοι της περιοχής τού ανέφεραν πως η γέφυρα παρουσίαζε κραδασμούς και στο παρελθόν και ότι είχαν προειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές.

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