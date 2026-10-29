Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 19χρονος που έπεσε στο κενό από την γέφυρα

Snapshot Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι αρχές απέκλεισαν τον χώρο και μετέφεραν τον νεαρό στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γονείς του τον αναγνώρισαν.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πιθανή αυτοκτονία. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Χαλκίδα, όταν ένας άνδρας έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα, όταν ο 19χρονος -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- βρέθηκε στο κενό από την Υψηλή Γέφυρα.

Στο σημείο της τραγωδίας έφτασε άμεσα η αστυνομία και το Λιμενικό που απέκλεισαν τον χώρο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπυο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας όταν οι γονείς του κλήθηκαν προκειμένου να τον αναγνωρίσουν.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για αυτοκτονία.

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