Τραγωδία στο Αγρίνιο: 23χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

Snapshot Ένας 23χρονος άνδρας σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία στα Καλύβια Αγρινίου.

Ο νεαρός Ρομά ήρθε σε επαφή με καλώδιο ενώ βρισκόταν σε σκεπή σπιτιού.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29.10.26) στα Καλύβια Αγρινίου, όταν ένας 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή από ηλεκτροπληξία.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο νεαρός Ρομά είχε ανέβει σε σκεπή σπιτιού και ήρθε σε επαφή με καλώδιο με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει το ρεύμα και να χάσει τη ζωή του.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση με τον 23χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Αστυνομία.

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