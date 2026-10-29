Σέρρες: Έπεσε ασανσέρ σε κατάστημα – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Snapshot Ένα ασανσέρ τύπου αναβατόριο έπεσε σε κατάστημα με εποχιακά είδη στις Σέρρες.

Στο ασανσέρ βρίσκονταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια και μία 29χρονη γυναίκα όταν σημειώθηκε το ατύχημα.

Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή των τραυματισμένων δεν διατρέχει κίνδυνο. Snapshot powered by AI

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν στις Σέρρες όταν ένα ασανσέρ τύπου αναβατόριο, έπεσε σε κατάστημα με εποχιακά ήδη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, όταν μέσα στο συγκεκριμένο αναβατόριο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο το προσωπικό για να πηγαίνει από το υπόγειο στο ισόγειο και όχι από τους πελάτες, βρισκόταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης καθώς και μία 29χρονη.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

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