Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο

Snapshot Βρέφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για την επαναφορά του βρέφους στη ζωή.

Η αστυνομική έρευνα δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/10) στην Πάτρα, όταν βρέφος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν στη ζωή.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή του βρέφους, ωστόσο, δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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