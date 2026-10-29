Τραγωδία στο Κερατσίνι: Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής - Έπεσε σε παρκαρισμένο όχημα

Snapshot Νεκρός 29χρονος μοτοσλετιστής μετά από τροίο στο Κερατσίνι, όπου η μηχανή του προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Δημοκρατίας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο 29χρονος διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο Τζάνειο Νοσοκομείο και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγεται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (28/10) στο Κερατσίνι, όταν η μηχανή που οδηγούσε προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσικλέτα αρχικά προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου και ακολούθως έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 29χρονου αναβάτη.

Ο 29χρονος διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.