Τραγωδία στον Πύργο: Το Σάββατο πάντρεψε την κόρη της και την Τρίτη σκοτώθηκε σε τροχαίο

Snapshot Η 55χρονη Βάσω Σταμίρη-Πετροπούλου σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα την Τρίτη στην επρχιακή οδό Πύργου Κατακόλου.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα σε συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία Πύργου.

Στο δυστύχημα τραυματίστηκαν σοβαρά δύο γυναίκες και ελαφρύτερα ένας άνδρας από το δεύτερο όχημα.

Η κηδεία της Βάσως Σταμίρη-Πετροπούλου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου.

Η τοπική κοινωνία του Πύργου θρηνεί την απώλεια της, καθώς λίγες ημέρες πριν είχε παντρέψει την κόρη της. Snapshot powered by AI

Στον πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Πύργου για τον αδόκητο χαμό της 55χρονης Βάσως Σταμίρη-Πετροπούλου που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/10) στην οδό Κατακόλου.

Η άτυχη γυναίκα το περασμένο Σάββατο καμάρωσε την κόρη της νύφη, ζώντας μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της.

Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί πως, λίγες ημέρες μετά, η χαρά θα γινόταν αβάσταχτος πόνος. Η Βάσω Σταμίρη-Πετροπούλου, ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινωνία του Πύργου, έχασε τη ζωή της στην άσφαλτο, στα 55 της χρόνια, αφήνοντας τα κορίτσια της με την ανάγκη για μια ακόμη αγκαλιά της και τόσα που δεν πρόλαβαν να ζήσουν μαζί.

Το μοιραίο τροχαίο

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης, στην επαρχιακή οδό Πύργου Κατακόλου, λίγο πριν τη διασταύρωση του Τραγανού. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 55χρονη συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου. Πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της από το όχημά της. Από το δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες σοβαρά και ο άνδρας οδηγός ελαφρύτερα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Η τραγική είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην τοπική κοινωνία του Πύργου και σκόρπισε τη θλίψη. Άνθρωποι που γνώριζαν δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η πάντα χαμογελαστή Βάσω, δεν θα είναι πια ανάμεσά τους.

Την Πέμπτη η κηδεία της

Η εξόδιος ακολουθία της Βάσως Σταμίρη-Πετροπούλου θα τελεστεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, στις 3:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου. Τη σορό θα συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία ο σύζυγός της Νικόλαος, τα παιδιά της Φωτεινή, Χριστίνα και Δημήτρης, η μητέρα της Χριστίνα, ο αδελφός της Γιάννης, καθώς και οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι, που θα της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

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