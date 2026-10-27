Τραγωδία στον Πύργο: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες ύστερα από μετωπική σύγκρουση οχημάτων

Snapshot Μια 55χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ κοντά στον Πύργο, στον δρόμο προς Κατάκολο.

Δύο γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά.

Η οδηγός του πρώτου οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πυροσβέστες και διασώστες.

Το Τμήμα Τροχαίας Πύργου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν ύστερα από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ λίγο έξω από το κέντρο του Πύργου, στον δρόμο για Κατάκολο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά δυο οχήματα που κινούνταν προς τις αντίθετες κατευθύνσεις, συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 55χρονη γυναίκα.

Η γυναίκα οδηγός τους ενός οχήματος ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες και τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ οι άλλες δυο γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το ΤΤ Πύργου.

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