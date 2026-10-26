Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό - Στο νοσοκομείο 13 δόκιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε παράδρομο της Ιονίας Οδού όταν λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού εξετράπη και ανετράπη.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 25 άτομα, εκ των οποίων 23 δόκιμοι υπαξιωματικοί, ένας αξιωματικός συνοδός και ο οδηγός.

Δεκατρείς επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Άρτας με ελαφρά τραύματα και εκδορές.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν από την Αθήνα προς την Κέρκυρα για τη συμμετοχή των σπουδαστών στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (26/10) σε παράδρομο της Ιονίας Οδού όταν λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Πολεμικό Ναυτικό, στο λεωφορείο επέβαιναν 25 άτομα, εκ των οποίων 23 Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ένας Αξιωματικός συνοδός της σχολής και ο οδηγός του λεωφορείου.

Από το τροχαίο δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες, ενώ δεκατρείς επιβαίνοντες έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας οι οποίοι φέρουν ελαφρά τραύματα-εκδορές.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν από την Αθήνα προς την Κέρκυρα προκειμένου οι σπουδαστές να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

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