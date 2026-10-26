Τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού με πούλμαν που μετέφερε δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού

Τροχαίο ατύχημα με πούλμαν που μετέφερε 23 δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού, σημειώθηκε σε παράδρομο της Ιονίας Οδού, κοντά στα Γιάννενα.

Το πούλμαν είχε προορισμό την Κέρκυρα, όπου οι δόκιμοι επρόκειτο να συμμετάσχουν στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.